Ο πλανήτης υποδέχθηκε το 2023 με πυροτεχνήματα, ευχές και σταφύλια

Για πρώτη φορά μετά την πανδημία, πόλεις του κόσμου υποδέχθηκαν το νέο έτος, δίχως περιορισμούς, ελπίζοντας το 2023 να είναι μια καλύτερη χρονιά.

Πλήθος κόσμου αψήφησε τις χαμηλές θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι συγκεντρώθηκαν στο Embankment του ποταμού Τάμεση στο Λονδίνο για το σόου πυροτεχνημάτων, το οποίο απέτισε φόρο τιμής και στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ. Drones σχημάτισαν στον ουρανό μια κορώνα καθώς και ένα νόμισμα στο οποίο παρουσιαζόταν το πορτρέτο της Ελισάβετ, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε το πρόσωπο του νέου βασιλιά της Βρετανίας, του Καρόλου.

Facebook Twitter Λονδίνο / Φωτ: EPA

Στη Γαλλία ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε στο μήνυμά του για το νέο έτος την πρόθεση του Παρισιού να στηρίξει το Κίεβο «ως τη νίκη».

Λίγο αργότερα η λεωφόρος των Ηλυσίων στη γαλλική πρωτεύουσα ξαναβρήκε τη λάμψη της και σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέρρευσαν για να παρακολουθήσουν το σόου με τα πυροτεχνήματα και να ακούσουν μουσική.

Facebook Twitter Παρίσι / Φωτ: EPA

Στην Κροατία η νέα χρονιά έγινε δεκτή με ανάμικτα συναισθήματα, καθώς η χώρα πλέον εντάχθηκε στην ευρωζώνη και τη ζώνη Σένγκεν, με τους κατοίκους να ανησυχούν για την αύξηση των τιμών από τη μία, αλλά και να ελπίζουν στην περαιτέρω αύξηση του τουρισμού.

Μπροστά από την Πουέρτα ντελ Σολ στη Μαδρίτη εκατομμύρια άνθρωποι έφαγαν σταφύλια τα τελευταία 12 δευτερόλεπτα του 2022: ένα έθιμο που τηρεί η πλειονότητα των Ισπανών.

Facebook Twitter Μαδρίτη / Φωτ: EFE

Στη Νέα Υόρκη πολλοί ήταν αυτοί που αψήφησαν το κρύο και τη βροχή και συγκεντρώθηκαν στην Τάιμς Σκουέρ για να μετρήσουν ανάποδα για την έλευση της νέας χρονιάς και να παρακολουθήσουν από κοντά την πτώση της μπάλας που σηματοδοτεί την αλλαγή του χρόνου, ένα έθιμο που ξεκίνησε το 1907.

Facebook Twitter Νέα Υόρκη / Φωτ: EPA

5...4...3...2...1! Happy 2023 from Times Square in New York City! #CNNNYE pic.twitter.com/xBaht7aPvd