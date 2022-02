Ο Ντάνιελ Κρεγκ αποκάλυψε ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είναι «πολύ αστεία» σε ιδιωτικές συναντήσεις.

Ο 53χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο The Late Show με τον Stephen Colbert στις ΗΠΑ την Τετάρτη, όπου ρωτήθηκε πώς είναι η βασίλισσα πίσω από κλειστές πόρτες. «Καταλαβαίνω ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση, αλλά θα ρωτήσω ούτως ή άλλως: Πώς είναι ιδιωτικά;» είπε ο Αμερικανός τηλεοπτικός παρουσιαστής.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ δεν άφησε αναπάντητη την ερώτηση και είπε: «Πολύ αστεία. Πολύ αστεία». «Ήθελε να κάνει ένα αστείο και έκανε ένα για εμένα. Τραβούσαμε φωτογραφίες και είπε ‘Α, όχι, αυτός είναι που δεν χαμογελάει’».

Ντάνιελ Κρεγκ και βασίλισσα Ελισάβετ είχαν πρωταγωνιστήσει σε σποτ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Ο Ντάνιελ Κρεγκ ενσαρκώνοντας τον Βρετανό μυστικό πράκτορα επισκέφθηκε το Μπάκιγχαμ και συνόδευσε την Βασίλισσα Ελισάβετ στο χώρο των Αγώνων. Μάλιστα, ο «007» και η βασίλισσα «έπεσαν» με αλεξίπτωτο για να κηρύξουν την έναρξη των Αγώνων.

Το«δεξί χέρι» της βασίλισσας, Άντζελα Κέλι είχε γράψει στο βιβλίο με τίτλο «The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe», ότι είχαν χρειαστεί μόνο 5 λεπτά για να πειστεί να δεχθεί. Ο μοναδικός όρος που είχε θέσει ήταν να πει τη φράση: «Καλησπέρα κε Μποντ» την στιγμή που εκείνος θα εμφανιζόταν στην αίθουσα ακροάσεων του παλατιού.

«Βρήκε την ιδέα διασκεδαστική και αμέσως συμφώνησε. Την ρώτησα αν ήθελε ο ρόλος της να έχει «λόγια». Χωρίς δισταγμό η βασίλισσα Ελισάβετ απάντησε: «Φυσικά, θα πρέπει να πω κάτι. Εν τέλει, αυτός έρχεται να με σώσει», αναφέρει στο βιβλίο της για την Ελισάβετ η Κέλι.