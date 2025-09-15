Ο Νετανιάχου δεν αποκλείει νέες επιθέσεις σε ηγέτες της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά ηγετών της Χαμάς, δηλώνοντας ότι «δεν θα έχουν ασυλία όπου κι αν βρίσκονται». Οι δηλώσεις του έγιναν στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ιερουσαλήμ.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Κατάρ – στενό σύμμαχο των ΗΠΑ – που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και έντονη κριτική από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τη Χαμάς, από την επίθεση σκοτώθηκαν έξι άτομα, ωστόσο οι ηγέτες της οργάνωσης διασώθηκαν.

Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ έδρασε αυτόνομα: «Το κάναμε μόνοι μας. Τελεία». Από την πλευρά του, ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν «ισχυρές σχέσεις με τους συμμάχους τους στον Κόλπο», επιχειρώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες για τριγμούς στις διπλωματικές ισορροπίες.

Την ίδια ώρα, Άραβες ηγέτες πραγματοποιούν σύνοδο σε ένδειξη στήριξης προς το Κατάρ, με τον πρωθυπουργό της χώρας να ζητά από τη διεθνή κοινότητα «να σταματήσει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά» και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του Ισραήλ η συζήτηση για το μέλλον της Δυτικής Όχθης οξύνεται. Η πρόσφατη έγκριση του σχεδίου εποικισμού E1 – που θα διχοτομήσει ουσιαστικά τη Δυτική Όχθη – και οι δηλώσεις Νετανιάχου ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» εντείνουν τις αντιδράσεις.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται: οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν σε κατεδαφίσεις κτιρίων στη Γάζα, ενώ σχεδιάζουν χερσαίες επιχειρήσεις σε δυτικές συνοικίες της πόλης. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση σε μια περιοχή όπου έχει ήδη κηρυχθεί λιμός θα οδηγήσει τους αμάχους σε «ακόμη βαθύτερη καταστροφή».

Η επίσκεψη Ρούμπιο ολοκληρώνεται με συμμετοχή του σε τελετή εγκαινίων στην «Πόλη του Δαβίδ» στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ – μια επιλογή με έντονο πολιτικό συμβολισμό, που ήδη προκαλεί αντιδράσεις για προσπάθεια «πολιτικοποίησης της αρχαιολογίας» εις βάρος των Παλαιστινίων κατοίκων.