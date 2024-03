Ο Νετανιάχου ακυρώνει επίσκεψη ισραηλινής αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ - «Απογοήτευση» λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ακύρωσε, όπως είχε προειδοποιήσει, την προγραμματισμένη επίσκεψη υψηλόβαθμης ισραηλινής αντιπροσωπείας στην Ουάσινγκτον, λόγω της απόφασης των ΗΠΑ να μην ασκήσουν βέτο στο δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητά -για πρώτη φορά- κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, μέσω ανακοίνωσης του γραφείου του, δήλωσε ότι η μη άσκηση βέτο από τις ΗΠΑ στο ψήφισμα αποτελεί «σαφή υποχώρηση» από την προηγούμενη θέση του και «θα βλάψει τις πολεμικές προσπάθειες κατά της Χαμάς στη Γάζα, καθώς και τις προσπάθειες απελευθέρωσης των ομήρων». «Υπό το πρίσμα της αλλαγής της αμερικανικής θέσης, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αποφάσισε ότι η αντιπροσωπεία δεν θα πάει», ανέφερε το γραφείο του.

Το ψήφισμα, που υπερψηφίστηκε εν μέσω χειροκροτημάτων με 14 ψήφους υπέρ και μία αποχή, «αξιώνει μια άμεση κατάπαυση του πυρός για τον μήνα του Ραμαζανιού», ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες, που θα οδηγήσει στην «εφαρμογή μιας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός», ενώ «ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων» της Χαμάς.

Security Council ADOPTS resolution demanding an immediate ceasefire in Gaza for the month of Ramadan leading to a lasting sustainable ceasefire, and the immediate, unconditional release of all hostages

IN FAVOR: 14
AGAINST: 0
ABSTAIN: 1 (US)



IN FAVOR: 14

AGAINST: 0

ABSTAIN: 1 (US)



