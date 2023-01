Ο Λούλα ορκίστηκε πρόεδρος της διχασμένης Βραζιλίας- Οι υποστηρικτές του κατέκλυσαν την πρωτεύουσα

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ορκίστηκε σήμερα πρόεδρος της Βραζιλίας, για την τρίτη του θητεία και μετά τη μεγάλη του περιπέτεια με τον νόμο για διαφθορά, από την οποία βγήκε αθωωμένος.

Στα 77 του χρόνια, ο Λούλα επιστρέφει στην προεδρία της μεγαλύτερης δύναμης της Λατινικής Αμερικής, έπειτα από τις θητείες του το 2003 και το 2010, σηματοδοτώντας την επιστροφή της βραζιλιάνικης κεντροαριστεράς στο προεδρικό μέγαρο.

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στο Κογκρέσο ως φόρο τιμής στον θρύλο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Πελέ, ο οποίος πέθανε από καρκίνο την Πέμπτη, και στον επίτιμο πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ', ο οποίος πέθανε το Σάββατο, λίγο πριν την ορκωμοσία του Λούλα και του αντιπροέδρου του, Ζεράλδο Άλκμιν.

Στην ομιλία του στο Κογκρέσο μετά την ορκωμοσία του, ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας δεσμεύτηκε «να ανοικοδομήσει τη χώρα, μαζί τον βραζιλιάνικο λαό», αναφερόμενος στον «καταστροφικό» απολογισμό της κυβέρνησης του προκατόχου του Ζαΐχ Μπολσονάρο, ο οποίος απείχε από την τελετή.

