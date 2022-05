«Ο κόσμος καταρρέει»- Σχεδόν 60 εκατ. άνθρωποι εκτοπίστηκαν το 2021 λόγω συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Οι εμπόλεμες συρράξεις και οι φυσικές καταστροφές ώθησαν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο πέρυσι να φύγουν από την χώρα τους, καταγράφοντας αριθμό ρεκόρ εκπατρισμένων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχεδόν 59,1 εκατ. άνθρωποι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εκπατρίστηκαν το 2021 σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί φέτος λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σχεδόν 38 εκατ. νέες εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμών καταγράφηκαν το 2021, με αρκετούς από αυτούς να έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν αρκετές φορές μέσα στον χρόνο, σύμφωνα με κοινή αναφορά του Κέντρου Παρακολούθησης Εσωτερικών Εκτοπίσεων (IDMC) και του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες(NRC).

Αυτός ο αριθμός είναι ο δεύτερος υψηλότερος σε ετήσια βάση, σε ό,τι αφορά στις εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμών τη δεκαετία του 2000, όπoυ και είχε σημειωθεί αριθμός ρεκόρ λόγω φυσικών καταστροφών.

Πέρυσι, οι νέες εσωτερικές μετακινήσεις λόγω πολεμικών συγκρούσεων έφτασαν τα 14,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση του 50% από το 2020. Παράλληλα, ο αριθμός αυτός ήταν διπλάσιος από το 2012.

«Ο κόσμος καταρρέει»

Πάνω από 8 εκατ. άνθρωποι έχουν ήδη μετακινηθεί εντός Ουκρανίας λόγω της ρωσικής εισβολής, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, 6 εκατ. έχουν εκπατριστεί.

«Το 2022 μοιάζει ζοφερό» είπε η επικεφαλής του IDMC, Alexandra Bilak.

Οι αριθμοί ρεκόρ του 2021, απεικονίζουν την «τραγική κατάσταση του παγκόσμιου έθνους και της απόπειρας να χτιστεί ειρήνη».

Ο επικεφαλής του NRC, Jan Egeland συμφώνησε λέγοντας πως «Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο άσχημα όσο τώρα. Ο κόσμος καταρρέει» είπε στους δημοσιογράφους.

«Η τωρινή κατάσταση είναι φαινομενικά η χειρότερη από ποτέ όπως καταδεικνύουν οι καταγραφές προσφύγων».

Το 2021, η υποσαχάρια Αφρική μετρούσε τις περισσότερες εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμών, με άνω των 5 εκατ. να καταγράφονται μόνο στην Αιθιοπία, λόγω των συγκρούσεων των Τιγκρέι και την καταστροφικής ξηρασίας στην περιοχή.

Αυτός ήταν ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μία μόνο χώρα.

Facebook Twitter Φωτ.: bistandsaktuelt.no

Χρειάζεται μία τιτάνια αλλαγή λένε οι ειδικοί

Πρωτόγνωροι αριθμοί καταγράφηκαν και πέρυσι στην μετακίνηση πληθυσμών στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν βασική αιτία ήταν η επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, μαζί με την καταστροφική ξηρασία, που ανάγκασαν χιλιάδες να φύγουν από τα σπίτια τους.

Ανάλογο σκηνικό και στην Μιανμάρ, όπου η επιβολή της στρατιωτικής χούντα πέρυσι τον Φεβρουάριο, οδήγησε σε αριθμούς ρεκόρ εκπατρισμένων.

Τα χαμηλότερα ποσοστά της δεκαετίας καταγράφηκαν στην Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική, καθώς οι συγκρούσεις σε Συρία, Λιβύη και Ιράκ μειώθηκαν ως ένα σημείο. Ωστόσο, συνολικά, ο αριθμός των εκπατρισμών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα.

Η Συρία, όπου ο εμφύλιος πόλεμος μαίνεται για πάνω από 11 χρόνια, παραμένει η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό εσωτερικής μετακίνησης πληθυσμού στον κόσμο. Μέχρι το τέλος του 2021 είχαν καταγραφεί 6,7 εκατ. εκπατρισμένων.

Ακολουθεί το Κονγκό με 5,3 εκατ., η Κολομβία με 5,2 εκατ. και το Αφγανιστάν και η Υεμένη με 4,3 εκατ. αντίστοιχα.

Παρά την αύξηση των αριθμών σε ό,τι αφορά στον εκτοπισμό πληθυσμών, που σχετίζεται με συγκρούσεις, οι φυσικές καταστροφές συνέχισαν να ευθύνονται για τους περισσότερους νέους εσωτερικούς εκτοπισμούς, προκαλώντας 23,7 εκατομμύρια τέτοιες μετακινήσεις το 2021.

Ένα ποσοστό της τάξης του 94% αυτών αφορούσε σε καιρικές και κλιματικές καταστροφές, όπως οι κυκλώνες, οι μουσώνες, πλημύρες και οι ξηρασίες.

Οι ειδικοί λένε πως η κλιματική αλλαγή αυξάνει την ένταση και την συχνότητα αυτών των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Κίνα, Φιλιππίνες και Ινδία επλήγησαν περισσότερο, μετρώντας συνολικά το 70% της παγκόσμιας μετακίνησης πληθυσμών πέρυσι λόγω καιρικών καταστροφών.

Σε περιοχές όπως η Μοζαμβίκη, η Μιανμάρ, η Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, τέτοιες κρίσεις επηρεάζουν σημαντικά την επισιτιστική ασφάλεια και αυξάνουν το πόσο ευάλωτοι είναι εκατομμύρια άνθρωποι.

«Χρειαζόμαστε μία τιτάνια αλλαγή στον τρόπο σκέψης των παγκόσμιων ηγετών, προκειμένου να εμποδίσουν και να επιλύσουν τις συγκρούσεις και να επέλθει ένα τέλος σε αυτά τα ανθρώπινα δεινά», σημείωσε ο Egeland.

Civilisations are falling apart. Violence and war had forced a record 53.2 million from their homes and into internal displacement at the end of 2021. Today the situation is even worse as the 8 million Ukrainians who recently became internally displaced comes on top. pic.twitter.com/xCzgx7aDpD