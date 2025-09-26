Ο ηθοποιός του «Doctor Who» Νόελ Κλαρκ συνελήφθη στο σπίτι του

Ο ηθοποιός Νόελ Κλαρκ, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Doctor Who», συνελήφθη από τη μητροπολιτική αστυνομία στο σπίτι της οικογένειάς του στο Κένσινγκτον.

Αστυνομικοί ερεύνησαν την κατοικία του 49χρονου και αποχώρησαν μεταφέροντας κούτες που φαίνεται να περιείχαν έγγραφα και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου και διενεργείται από την υπηρεσία ειδικών εγκλημάτων. Ο Κλαρκ κρατήθηκε και ανακρίθηκε, προτού αφεθεί ελεύθερος. Οι λόγοι της σύλληψής του δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Η αστυνομία του Λονδίνου αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου υπέρ της Guardian, σε αγωγή δυσφήμησης που είχε καταθέσει ο Κλαρκ. Η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει έρευνα όπου περισσότερες από 20 γυναίκες τον κατηγορούσαν για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η δικαστίνα Στέιν απέρριψε τους ισχυρισμούς του ηθοποιού και έκρινε ότι η Guardian δικαιώθηκε τόσο στην υπεράσπιση της αλήθειας όσο και στο επιχείρημα του δημοσίου συμφέροντος. Στην απόφασή της ανέφερε ότι ο Κλαρκ δεν ήταν «αξιόπιστος μάρτυρας» και ότι η θεωρία περί συνωμοσίας εις βάρος του δεν είχε καμία βάση.

Συνολικά, σχεδόν 30 άτομα κατέθεσαν, με τους 26 να μιλούν ανοιχτά στο δικαστήριο για όσα βίωσαν ή είδαν να συμβαίνουν κατά τη συνεργασία τους με τον ηθοποιό.

Ο Κλαρκ, που έγινε γνωστός στο βρετανικό σινεμά με την τριλογία «Kidulthood», «Adulthood» και «Brotherhood», υπήρξε για χρόνια ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της βιομηχανίας. Το 2009 τιμήθηκε με το βραβείο ανερχόμενου αστέρα στα Bafta και το 2021 με το βραβείο για την εξέχουσα βρετανική συμβολή στον κινηματογράφο – τιμή που ανεστάλη μετά τη δημοσίευση των καταγγελιών.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε παραγωγές όπως «Star Trek Into Darkness», «SAS: Rise of the Black Swan» και τη σειρά «Bulletproof».

Με πληροφορίες από Guardian