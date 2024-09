Ο Ερντογάν καλεί τη Ρωσία να επιστρέψει την Κριμαία στην Ουκρανία

Το... Διεθνές Δίκαιο θυμήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς ζητούσε σε σημερινές του δηλώσεις να επιστρέψει η Ρωσία την Κριμαία στην Ουκρανία, διατρανώνον τας ότι στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Όχι, ο Ερντογάν δεν έγινε ξαφνικά υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου, ούτε ενδιαφέρεται για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Απλώς το εγχείρημά του να ενώσει όλους τους τουρκογενείς λαούς υπό τη σκέπη της Άγκυρας, περνάει και από τους Τάταρους της Κριμαίας τους οποίου προσπαθεί να υπερασπιστεί μεταξύ άλλων.

«Η υποστήριξή μας για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας είναι ακλόνητη. Η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία είναι απαίτηση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Ερντογάν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην 4η Σύνοδο Ηγετών της Κριμαϊκής Πλατφόρμας. Ειδικότερα, ο Ερντογάν τόνισε τη στάση της Τουρκίας για την Κριμαία, διαμηνύοντας ότι η επιστροφή της στην Ουκρανία ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή νομικά πρότυπα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα των Τατάρων της Κριμαίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η Τουρκία δεν αναγνώρισε ποτέ την προσάρτηση της Κριμαίας, η οποία έχει επιδεινώσει τα δεινά των κατοίκων της περιοχής.

Turkish President Erdogan in video message to 4th Crimea Platform:



- Our support for Ukraine's territorial integrity is unwavering & Crimea's return to Ukraine is mandated by intl law

- Our sincere wish is that war ends with just & lasting peace, based on Ukraine's territorial… pic.twitter.com/D7nwZ2Iooc