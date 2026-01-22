ΔΙΕΘΝΗ
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα γίνει πατέρας για τέταρτη φορά

Με ανάρτηση στο Instagram, αποκάλυψε ότι πρόκειται για αγόρι

Φωτ: EPA, αρχείου
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η σύζυγός του, η λεγόμενη «δεύτερη κυρία» Ούσα Βανς, ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι περιμένουν το τέταρτο παιδί τους.

Με ανάρτηση στο Instagram ανέφεραν ότι πρόκειται για αγόρι και ότι η εγκυμοσύνη εξελίσσεται ομαλά. Όπως σημείωσαν, το μωρό αναμένεται προς τα τέλη Ιουλίου.

Στην ίδια ανάρτηση ευχαρίστησαν τους στρατιωτικούς γιατρούς που παρακολουθούν την οικογένεια, καθώς και τους συνεργάτες τους.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν σπούδαζε στη Νομική Σχολή του Yale και παντρεύτηκε το 2014. Έχουν ήδη τρία μικρά παιδιά, τον Γιούαν, τον Βίβεκ και τη Μιραμπέλ.

Η Ούσα Βανς είναι δικηγόρος. Πριν ο Βανς επιλεγεί ως υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, εργαζόταν στο δικηγορικό γραφείο Munger, Tolles & Olson. Έχει επίσης κάνει πρακτική άσκηση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δίπλα στον πρόεδρό του, Τζον Ρόμπερτς, και στον Μπρετ Κάβανο, όταν εκείνος ήταν δικαστής στο Εφετείο της Ουάσιγκτον.

Με πληροφορίες από CBS

