Ο ανιψιός του Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ

Ο Φρεντ Τραμπ ο 3ος, γιος του εκλιπόντα αδελφού του Ντόναλντ Τραμπ, Φρεντ Τραμπ τζούνιορ, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη πως στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ. Ο ίδιος, πρόσθεσε πως, όχι μόνο θα ψηφίσει την Χαρις στις εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά αν του ζητηθεί θα συμμετάσχει και στην προεκλογική της εκστρατεία.

Την παραπάνω δήλωση έκανε ο 61χρονος Φρεντ Τραμπ την Τρίτη στο talk show «The View» του τηλεοπτικού δικτύου ABC. «Θεωρώ πως οι αρχές βρίσκονται πάνω από τα πολιτικά. Και αναμφισβήτητα οι αρχές της Κάμαλα Χάρις είναι αυτές με τις οποίες συμφωνώ, έτσι θα ψηφίσω για την Κάμαλα Χάρις. Αν μου ζητηθεί, θα συμμετάσχω στην εκστρατεία για εκείνη χωρίς δισταγμό», δήλωσε ο ανιψιός του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι συγγραφέας και ακτιβιστής για τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ).

Οι υπεύθυνοι της εκστρατείας της 59χρονης αντιπροέδρου των ΗΠΑ, πληροφορήθηκαν τις δηλώσεις του Φρεντ Τραμπ και συμπεριέλαβαν το βίντεο με το συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξης του στα social media της προεκλογικής καμπάνιας της Κάμαλα Χάρις.

WOW! Fred Trump, Donald Trump’s nephew, just ENDORSED VP Kamala Harris! This is yet another member of the Trump family who is not backing Donald. Let’s listen to the people who know him best. pic.twitter.com/QzpyaF8DbH — Harry Sisson (@harryjsisson) July 30, 2024

Ο Φρεντ Τραμπ παραχώρησε την συνέντευξη με αφορμή την έκδοση του νέου του βιβλίου με τίτλο «All in the Family: The Trumps and How We Got This Way» (Όλοι στην οικογένεια: Οι Τραμπ και πώς γίναμε έτσι), το οποίο περιέχει αποκαλύψεις για την οικογένεια Τραμπ καθώς και για τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ανιψιός του Ντόναλντ Τραμπ είναι το δεύτερο μέλος της οικογένειας του Αμερικανού μεγιστάνα, που γράφει βιβλίο με αποκαλύψεις, οι οποίες δεν «κολακεύουν» τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο. Το 2020, η Μαίρη Τραμπ, αδελφή του Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκδώσει το βιβλίο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» (Πολλά και Ποτέ Αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο».

Η σοκαριστική απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ για τα άτομα με αναπηρίες

Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου ο Φρεντ Τραμπ αποκαλύπτει πως το 2016, μετά την εκλογή του θείου του στην προεδρία των ΗΠΑ, είχε επισκεφθεί τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου

για να του μιλήσει για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες. Σύμφωνα με το απόσπασμα του βιβλίου, ο Τραμπ έδωσε στον ανιψιό του την παρακάτω σοκαριστική απάντηση: «Εκείνοι οι άνθρωποι... η κατάστασή τους, όλα τα έξοδα, ίσως αυτό το είδος των ανθρώπων θα έπρεπε απλώς να πεθαίνει».

Σε άλλο απόσπασμα του βιβλίου ο Φρεντ Τραμπ περιγράφει πως το 2020 είχε συναντήσει τον θείο του για να του μιλήσει για τις ανάγκες του γιου του, Ουίλιαμ, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία και μέρος των εξόδων του κάλυπτε συχνά ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, αν και όπως τονίζει ο Φρεντ, τα χρήματα προέρχονταν από την περιουσία του δισεκατομμυριούχου παππού του, Φρεντ Τραμπ senior, τον οποίο κληρονόμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ έμεινε για λίγο σκεφτικός και μετά είπε στον ανιψιό του: «Δεν ξέρω, αυτός δεν σε αναγνωρίζει. Ίσως θα έπρεπε απλώς να τον αφήσεις να πεθάνει και να μετακομίσεις στη Φλόριδα».

Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News ο Φρεντ Τραμπ για την προώθηση του βιβλίου του, χαρακτήρισε τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών «απειροελάχιστα τρελό» αλλά αρνήθηκε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ρατσιστής. Ο Φρεντ Τραμπ αρκέστηκε να πει πως «μερικές φορές ο θείος του ενστερνίζεται πράγματα, τα οποία υιοθετούν οι άνθρωποι τους οποίους ο ίδιος θεωρεί ρατσιστές».

Fred Trump III: “Every family has their crazy uncle. My Uncle Donald is atomic crazy." pic.twitter.com/m9cWSfmVd1 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 30, 2024

Μετά την συνέντευξη του Φρεντ Τραμπ στο talk show «The View», η προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε ανακοίνωση η οποία διαβάστηκε στον αέρα της εκπομπής. Η ανακοίνωση τονίζει πως όλα, όσα δήλωσε στη συνέντευξή του ο Φρεντ Τραμπ είναι κατασκευασμένα και fake news στον ύψιστο βαθμό. «Όποιος ξέρει τον πρόεδρο Τραμπ γνωρίζει πως ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσε τέτοια γλώσσα και ψευδείς ιστορίες όπως αυτές έχουν εντελώς αποκαλυφθεί», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.