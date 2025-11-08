Ο ακροδεξιός Νικ Φουέντες προκαλεί «εμφύλιο» στο κίνημα Τραμπ

Γνωστός για τις ακροδεξιές, αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας κι άλλοτε σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο 27χρονος Νικ Φουέντες, «influencer», επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας έναν ανοιχτό «εμφύλιο» εντός του κινήματος MAGA (Make America Great Again) και του αμερικανικού συντηρητικού χώρου.

Ο Νικ Φουέντες, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην κεντρική πολιτική σκηνή, έχει αποθεώσει μεταξύ άλλων τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ είχε αποκλειστεί απ' όλες σχεδόν τις πλατφόρμες μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021. Μέσα σε λίγες ημέρες, επανεμφανίστηκε στο X του Έλον Μασκ, με πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι να τον ακολουθούν.

Πρόσφατα, έδωσε συνέντευξη στον Τάκερ Κάρλσον, την οποία είδαν πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από κορυφαίους Ρεπουμπλικάνους και συντηρητικά μέσα.

Νικ Φουέντες: Ποιος είναι ο ακροδεξιός «influencer»

Ο Φουέντες, ο οποίος έχει δηλώσει πως «οι γυναίκες πρέπει να σωπάσουν και οι μαύροι να φυλακιστούν», έγινε εκ νέου σύμβολο της πιο ακραίας πλευράς του αμερικανικού δεξιού κινήματος. Οι υποστηρικτές του, γνωστοί ως «groypers», από το γνωστό μιμ με τον «Pepe the Frog» που χρησιμοποιούν, τον θεωρούν ως «μία φωνή αλήθειας απέναντι στην πολιτική ορθότητα».

Η επιστροφή του στο X έγινε τον Μάιο του 2024, όταν ένας χρήστης αμφισβήτησε τη δέσμευση του Έλον Μασκ στην «ελευθερία του λόγου». Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είχε απαντήσει τότε: «Καλύτερα οι ακραίες απόψεις να εκφράζονται και να βγαίνουν στο φως, παρά να σιγοβράζουν στο σκοτάδι».

Ωστόσο, οργανώσεις όπως η Anti-Defamation League (ADL) κατηγόρησαν τον Μασκ ότι προσφέρει «φωνή στο μίσος» και νομιμοποιεί τον αντισημιτισμό.

Νικ Φουέντες: Γιατί προκλήθηκε διχασμός στη δεξιά

Η συνέντευξη του Φουέντες με τον Τάκερ Κάρλσον πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις. Ο Μπεν Σαπίρο, συνιδρυτής του The Daily Wire, δήλωσε: «Όχι στους groypers. Όχι σε όσους κανονικοποιούν τέτοια ρητορική μίσους».

Ο Γερουσιαστής Τεντ Κρουζ αποκάλεσε τον Φουέντες «Ναζί». Αντίθετα, συντηρητικοί όπως ο Κέβιν Ρόμπερτς του Heritage Foundation υπερασπίστηκαν τον Κάρλσον, προκαλώντας αναστάτωση ακόμη και στην ίδια τη «δεξαμενή σκέψης».

Η ηγεσία του Λευκού Οίκου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ αποφεύγει προς το παρόν να πάρει θέση, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δειπνήσει με τον Φουέντες το 2022 στο Μαρ-α-Λάγκο.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η ανάκαμψη του Φουέντες είναι σύμπτωμα της ριζοσπαστικοποίησης ενός τμήματος της νεολαίας της Δεξιάς. Ο ερευνητής Τζάρεντ Χολτ δήλωσε στην Washington Post: «Οι ίδιοι άνθρωποι που θα τον απέφευγαν πριν από έξι μήνες, τώρα τον αντιμετωπίζουν σαν ισότιμο συνομιλητή».

Ο Φουέντες έχει μετατραπεί σε «σταρ» των αντισυστημικών podcasts, εμφανιζόμενος σε εκπομπές του Γκλεν Γκρίνγουολντ, του Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ και του Red Scare, γεφυρώνοντας την «εναλλακτική ακροδεξιά» με μερίδα πρώην δημοσιογράφων, που παρουσιάζονται ως «αντισυστημικοί».

Σύμφωνα με την Washington Post, η επιστροφή του Φουέντες αναδεικνύει ένα βαθύτερο ερώτημα για το στρατόπεδο Τραμπ: Υπάρχει κάποιο πιο «ακραίος» μέσα στο κίνημά του; Ενώ ορισμένοι θεωρούν πως η συντηρητική βάση «αλλάζει ριζικά» και δεν ανέχεται «φιλελεύθερες ευαισθησίες», άλλοι προειδοποιούν ότι η κανονικοποίηση προσώπων όπως ο Φουέντες μπορεί να διαλύσει οριστικά τη Ρεπουμπλικανική ενότητα.

Με πληροφορίες από Washington Post

