ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν επανεκλέγεται για όγδοη θητεία

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε αντιδράσεις και διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις, ενώ σύμφωνα με την αντιπολίτευση, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν επανεκλέγεται για όγδοη θητεία Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν, Πολ Μπιά, εξασφάλισε και επίσημα μια όγδοη θητεία στην εξουσία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Συνταγματικό Συμβούλιο της χώρας. Η νέα του θητεία θα μπορούσε να τον διατηρήσει στην προεδρία μέχρι σχεδόν τα 100 του χρόνια.

«Ανακηρύσσεται εκλεγμένος πρόεδρος ο υποψήφιος Πολ Μπιά», δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Κλεμάν Ατανγκάνα. Ο Μπιά, που κυβερνά αδιάλειπτα από το 1982, θεωρείται ένας από τους μακροβιότερους ηγέτες του κόσμου. Το 2008 κατάργησε το συνταγματικό όριο των προεδρικών θητειών, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στην εξουσία με συνεχείς εκλογικές νίκες.

Η φετινή αναμέτρηση αποτέλεσε τη σοβαρότερη πρόκληση των τελευταίων ετών, με βασικό αντίπαλο τον Ίσα Τσιρόμα Μπακαρί, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό Απασχόλησης, ο οποίος αποστασιοποιήθηκε από τον Μπιά νωρίτερα φέτος. Η υποψηφιότητά του συσπείρωσε κόμματα της αντιπολίτευσης και κοινωνικές οργανώσεις, ενώ οι προεκλογικές του συγκεντρώσεις προσέλκυσαν μεγάλο πλήθος.

Ο 92χρονος πρόεδρος του Καμερούν επανεκλέγεται για όγδοη θητεία Facebook Twitter
Ο Ίσα Τσιρόμα Μπακαρί / Φωτ: EPA, αρχείου

Ωστόσο, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πυροδότησε αντιδράσεις και διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, συγκεντρώσεις ξέσπασαν στη Ντουάλα, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, όπου διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ του Μπακαρί. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών έξω από το σπίτι του στην πόλη Γκαρουά.

Περισσότεροι από έξι στους δέκα κατοίκους του Καμερούν είναι κάτω των 25 ετών, γεγονός που σημαίνει ότι η πλειονότητα των πολιτών δεν έχει γνωρίσει άλλον ηγέτη πέρα από τον Μπιά. Παράλληλα, η ανεργία των νέων παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα: σχεδόν τέσσερις στους δέκα πολίτες ηλικίας 15 έως 35 ετών είναι άνεργοι, ενώ σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, περίπου το ένα τέταρτο των αποφοίτων πανεπιστημίου δυσκολεύεται να βρει εργασία.

«Οι νέοι πιστεύουν ότι μέσα στη χώρα δεν έχουν τη δυνατότητα να γίνουν κάτι», δήλωσε στο BBC η 26χρονη πτυχιούχος Βανίνα Νζεκουί πριν από τις εκλογές. «Όλες οι θέσεις εξουσίας είναι κατειλημμένες από μεγαλύτερους ανθρώπους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτή η πραγματικότητα ωθεί πολλούς να αναζητήσουν μέλλον στο εξωτερικό.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η επανεκλογή του Μπιά αφήνει πίσω της ένα βαθιά διχασμένο πολιτικό τοπίο. «Ο Μπιά έχει πλέον μια εξαιρετικά εύθραυστη πολιτική εντολή, καθώς πολλοί πολίτες δεν πιστεύουν ότι κέρδισε δίκαια», δήλωσε ο Μουρίτι Μουτίγκα, διευθυντής του προγράμματος για την Αφρική στον οργανισμό International Crisis Group, καλώντας τον πρόεδρο να ξεκινήσει άμεσα έναν εθνικό διάλογο για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Ακόμη πιο απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο οικονομολόγος Φρανσουά Κονραντί από την Oxford Economics, εκτιμώντας ότι «οι ταραχές θα ενταθούν, καθώς οι πολίτες απορρίπτουν μαζικά το αποτέλεσμα των εκλογών» και ότι «η κυβέρνηση Μπιά δύσκολα θα αντέξει για πολύ ακόμη».

Με πληροφορίες από BBC, CNN

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βιετνάμ: Η νέα γεωπολιτική ισορροπία Ρωσίας, Κίνας και ΗΠΑ στην Ασία

Διεθνή / Βιετνάμ: Η νέα γεωπολιτική ισορροπία Ρωσίας, Κίνας και ΗΠΑ στην Ασία

Πώς το Βιετνάμ μεταμορφώνει τις διεθνείς συμμαχίες του, αναθερμαίνει τις σχέσεις με τη Ρωσία, αναζητά νέες ισορροπίες με τις ΗΠΑ και την Κίνα, και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του στην Νοτιοανατολική Ασία
LIFO NEWSROOM
Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία: «Δεν θα ανεχθούμε υβριδικές επιθέσεις», διαμηνύει η πρωθυπουργός

Διεθνή / Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία: «Δεν θα ανεχθούμε υβριδικές επιθέσεις», διαμηνύει η πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός Ρουτζινιένε δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη συντάξει το διάταγμα, το οποίο περιλαμβάνει μόνο πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις για τους πολίτες της Λιθουανίας και της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους του στρατού

Διεθνή / Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους του στρατού

Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετέχει στην πρώτη του επίσημη εκδήλωση για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ως μονάρχης, αποτίοντας φόρο τιμής στα μέλη της ένοπλης δύναμης που υπέστησαν διακρίσεις λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας
LIFO NEWSROOM
Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ

Διεθνή / Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ

Η ιστορία της παγιδευμένης κοινότητας Αφγανών προσφύγων στη βάση Camp As Sayliyah στο Κατάρ αποτυπώνει τις επιπτώσεις της αμερικανικής παρέμβασης, της μεταναστευτικής πολιτικής και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας
LIFO NEWSROOM
Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Διεθνή / Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Νέα εποχή στην αμυντική συνεργασία Βρετανίας-Τουρκίας: Ο Σερ Κιρ Στάρμερ επισκέπτεται την Άγκυρα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία προμήθειας 40 Eurofighter Typhoon
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Διεθνή / Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Η κυβέρνηση Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις με τη διάσωση 20 δισ. δολαρίων προς την Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι - Οργή στις αγροτικές πολιτείες, διχασμός στους Ρεπουμπλικάνους
LIFO NEWSROOM
Από την Τασμανία στη Νέα Ζηλανδία σε 18 μήνες: Η σανίδα του σερφ που διέπλευσε τον ωκεανό

Διεθνή / Από την Τασμανία στη Νέα Ζηλανδία σε 18 μήνες: Η σανίδα του σερφ που περιέπλευσε τον ωκεανό

Μια μοναδική χειροποίητη σανίδα του σερφ, που χάθηκε το 2024 στην Τασμανία, διασχίζει 2.400 χλμ. μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και επιστρέφει στον ιδιοκτήτη της χάρη στην τύχη, στη θάλασσα και στη δύναμη των social media
LIFO NEWSROOM
 
 