Ντόναλντ Τραμπ: Μπέρδεψε για τρίτη φορά τον Μπάιντεν με τον Ομπάμα

Για τρίτη συνεχόμενη φορά μέσα σε διάστημα έξι μηνών, ο Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αποκαλώντας τον Μπαράκ Ομπάμα.

Μπορεί ο Τζο Μπάιντεν να επικρίνεται συχνά για τις περίφημες «γκάφες» του, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που σε ομιλίες του ή επίσημες δηλώσεις μπερδεύει πρόσωπα και καταστάσεις, όμως όλα δείχνουν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πάει πίσω. Κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας την Κυριακή στην Βιρτζίνια, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που διεκδικεί ξανά τη θέση αυτή στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, μπέρδεψε τον Τζο Μπάιντεν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα μέσα σε μια γεμάτη πλήθος πιθανών ψηφοφόρων του αίθουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο Πούτιν σέβεται τόσο λίγο τον Ομπάμα, που αρχίζει να πετάει πυρηνικές απειλές. Ναι, καλά ακούσατε, πυρηνικές απειλές. Άρχισε να μιλάει για πυρηνικά όπλα». Στο άκουσμα της είδησης το ακροατήριο «μπερδεύτηκε» καθώς ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ πριν από σχεδόν επτά χρόνια.

A tired looking, sweaty, and confused Donald Trump once again confuses President Obama with President Biden. pic.twitter.com/6OGN5q5GdE