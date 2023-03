Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε πως θα συλληφθεί την Τρίτη και ζήτησε από τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αναμένει να συλληφθεί την Τρίτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε στον λογαριασμό του στο Truth Social ότι την ερχόμενη Τρίτη θα τον συλλάβουν για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελ και μάλιστα έφτασε στο σημείο να καλέσει τους οπαδούς του να βγουν στους δρόμους, ανέφεραν οι New York Times.

Στην ανάρτηση στις 7:26 π.μ., γραμμένη με κεφαλαία γράμματα κατέληγε: «Ο μεγαλύτερος ηγέτης των Ρεπουμπλικανών και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα συλληφθεί την Τρίτη. Διαμαρτυρηθείτε, πάρτε πίσω το έθνος μας».

