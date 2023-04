Ντόναλντ Τραμπ: Δηλώνει «αθώος» και καταγγέλλει «επέμβαση» στις εκλογές του 2024

Την «επέμβαση της δικαιοσύνης» στις προεδρικές εκλογές του 2024 καταγγέλλει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μετά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του από δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο Τραμπ, που ευελπιστεί να γίνει και πάλι πρόεδρος της χώρας στις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές, δήλωσε πως «δεν φανταζόμουν ποτέ πως είναι δυνατό κάτι τέτοιο στην Αμερική».

«Το μόνο έγκλημα που διέπραξα ποτέ ήταν πως υπερασπίστηκα το έθνος μας εναντίον αυτών που επιδιώκουν να το καταστρέψουν», είπε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος σε ομιλία του με ακροατήριο υποστηρικτές του στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, καταφερόμενος εναντίον του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ, που του άσκησε τη δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ αποχώρησε από το δικαστήριο του Μανχάταν, ύστερα από σχεδόν μία ώρα, αφού νωρίτερα του απαγγέλθηκαν 34 κατηγορίες για παραποίηση επαγγελματικών εγγράφων σε σχέση με την καταβολή χρημάτων στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς το 2016. Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση μέχρι τον ορισμό της δίκης.

Σύμφωνα με τον Χιούγκο Λόουελ του Guardian, η νομική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μπορεί να είναι ρεαλιστικό να ξεκινήσει η δίκη την άνοιξη του 2024. Ωστόσο, ακούστηκε από άλλες πηγές πως οι αρχές σκέφτονται τον Ιανουάριο του 2024 για συμβολικούς λόγους λόγω της επετείου επίθεσης στο Καπιτώλιο.

NEW: Trump lawyers said in court that they thought Spring 2024 trial date is more realistic than Manhattan prosecutors suggested trial start in Jan. 2024 — Trump due back in court Dec. 4 when Merchan likely to rule on expected motion to dismiss and others.