Ντόναλντ Τραμπ: Το κατηγορητήριο σε βάρος του πρώην προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από το δικαστήριο του Μανχάταν, καθώς στη δημοσιότητα έρχονται τα πρώτα στοιχεία από το κατηγορητήριο, ενώ δηλώσεις έκαναν και οι δικηγόροι του.

Σύμφωνα με τον Guardian στο κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «παραποίησε επανειλημμένα και με δόλο τα επιχειρηματικά αρχεία της Νέας Υόρκης, κάτι που απέκρυψε από το εκλογικό κοινό επιζήμιες για τον Τραμπ πληροφορίες κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2016».

«Από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2017, ο κατηγορούμενος ενορχήστρωσε με άλλους ένα σχέδιο για να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2016, εντοπίζοντας και αγοράζοντας αρνητικές πληροφορίες για τον ίδιο, ώστε να αποσιωπηθεί η δημοσίευσή τους και να ωφεληθούν οι εκλογικές προοπτικές του κατηγορουμένου», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

«Προκειμένου να εκτελέσουν το παράνομο σχέδιο, οι συμμετέχοντες παραβίασαν τους εκλογικούς νόμους και προκάλεσαν ψευδείς καταχωρήσεις στα επιχειρηματικά αρχεία διαφόρων οντοτήτων στη Νέα Υόρκη» προστίθεται.

Η έκθεση των πραγματικών περιστατικών της εισαγγελίας του Μανχάταν σχετικά με το κατηγορητήριο υποστηρίζει ακόμη ότι η μητρική εταιρεία του National Enquirer, η American Media Inc, πλήρωσε μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η AMI κατέβαλε τελικά 150.000 δολάρια στη γυναίκα νο1 με αντάλλαγμα τη συμφωνία της να μην μιλήσει για την υποτιθέμενη σεξουαλική σχέση, καθώς και για δύο εξώφυλλα περιοδικών με τη γυναίκα νο1 και μια σειρά άρθρων που θα δημοσιεύονταν με το δικό της όνομα», αναφέρει η δήλωση γεγονότων του κατηγορητηρίου. Αυτή η γυναίκα πιστεύεται ότι είναι η Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, πρώην μοντέλο του Playboy, που ισχυρίζεται ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με τον Τραμπ.

Η Wall Street Journal ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι το σώμα ενόρκων ενημερώθηκε για στοιχεία σχετικά με την οικονομική συναλλαγή με την ΜακΝτούγκαλ, καθώς και τις πληρωμές χρημάτων προς την Στόρμι Ντάνιελς.

«Από την μια πλευρά δεν υπήρξαν κάποιες εκπλήξεις, ωστόσο είναι δυσάρεστο, αλλά θα το παλέψουμε» δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων του Ντόναλντ Τραμπ, Todd Blanche. Ο δικηγόρος του Τραμπ υπόσχεται να πολεμήσει το «θλιβερό», «τυποποιημένο» κατηγορητήριο.

Σημείωσε πως ο πρώην πρόεδρος είναι είναι αναστατωμένος και θυμωμένος, ωστόσο έχει κίνητρο.

Επίσης όπως αναφέρθηκε κατά την απαγγελία κατηγοριών, η νομική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ότι μπορεί να είναι πιο ρεαλιστικό να ξεκινήσει η δίκη την άνοιξη του 2024, σύμφωνα με τον Hugo Lowell του Guardian, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο ακούστηκε από άλλες πηγές πως οι αρχές σκέφτονται τον Ιανουάριο του 2024 για συμβολικούς λόγους λόγω της επετείου επίθεσης στο Καπιτώλιο.

