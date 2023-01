Ντέιβιντ Κρόσμπι: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο θρύλος της φολκ-ροκ

Ο Ντέιβιντ Κρόσμπι, από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της ροκ τα χρόνια του 1960 και του 1970, ο οποίος εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame με δυο διαφορετικά συγκροτήματα, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος δυο συγκροτημάτων που λατρεύτηκαν, των Byrds (κάντρι, φολκ-ροκ) και των Crosby, Stills & Nash, των μετέπειτα Crosby, Stills, Nash & Young, θρύλων της γενιάς του Γούντστοκ.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα πως έφυγε ο φίλος μου Ντέιβιντ Κρόσμπι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γκρέιαμ Νας, συνεργάτης του επί χρόνια, παρότι οι δυο τους είχαν συχνά σφοδρές μάχες. «Ξέρω πως ο κόσμος τείνει να επικεντρώνεται στο ότι συγκρουόμασταν κατά καιρούς, αλλά αυτό που μέτραγε πάντα περισσότερο για τον Ντέιβιντ και για μένα ήταν η αγνή χαρά της μουσικής που δημιουργούσαμε και η βαθιά φιλία που μοιραστήκαμε», πρόσθεσε ο κ. Νας.

David Crosby, the singer, songwriter and guitarist who helped create two of the most influential and beloved American bands of the classic-rock era of the 1960s and ’70s, the Byrds and Crosby, Stills, Nash & Young, has died at 81. https://t.co/5eJ65sgtla pic.twitter.com/wkVTaW47Gx — The New York Times (@nytimes) January 20, 2023

Η σύζυγος του Κρόσμπι γνωστοποίησε τον θάνατό του με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από το περιοδικό Variety. Δεν διευκρίνισε πότε πέθανε, ούτε την αιτία. Ήταν γνωστό πως αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας για χρόνια.

Eνσάρκωσε το ρητό «sex, drugs and rock 'n' roll» της γενιάς του

Προσωπικότητα με πάθη -γυναίκες, ναρκωτικά-, ενσάρκωσε το ρητό «sex, drugs and rock 'n' roll» της γενιάς του. Το 2014, το περιοδικό Rolling Stone θα τον χαρακτήριζε «τον πιο απρόοπτο επιζήσασα της ροκ». Πέρα από την πολύχρονη τοξικομανία του, εξαιτίας της οποίας θα χρειαζόταν μεταμόσχευση ήπατος, την ταραχώδη ζωή του σημάδεψαν σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα, ο θάνατος μιας από τις συντρόφους του σε άλλο τροχαίο, οι μάχες του με την ηπατίτιδα, με τον διαβήτη.

Sometimes I pinch myself when I look back at the people I worked with who I admired as a kid.



I repped David Crosby on different occasions. He was his own man. He could be cantankerous, he could be a pussycat. That was Cros.



About as real as you could get.



Long Time Gone 1969 pic.twitter.com/BIylD1b0I7 — Danny Deraney (@DannyDeraney) January 19, 2023

Ο Κρόσμπι ήταν πατέρας έξι παιδιών. Ήταν δωρητής σπέρματος για δύο από αυτά, που γέννησε η σύντροφος της τραγουδίστριας της ροκ Μελίσας Έθεριτζ. Άλλο ένα από τα παιδιά του υιοθετήθηκε και δεν γνώρισε τον πραγματικό του πατέρα παρά αφού πάτησε τα τριάντα. Αυτό το παιδί, ο Τζέιμς Ρέιμοντ, θα γινόταν εν τέλει συνεργάτης του.

«Θα μου λείψεις φίλε μου», τόνισε αποχαιρετώντας τον Ντέιβιντ Κρόσμπι η Μελίσα Έθεριτζ μέσω Twitter.

«Είχαμε δίκιο για τα πολιτικά δικαιώματα, δεν ξέραμε την τύφλα μας για τα ναρκωτικά»

Αναφερόμενος στα χρόνια του 1960 και στην ταραχώδη ζωή του, ο Κρόσμπι δήλωνε στο περιοδικό Time το 2006 πως «είχαμε δίκιο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, είχαμε δίκιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχαμε δίκιο για τον πόλεμο και για την ειρήνη (...). Αλλά δεν ξέραμε την τύφλα μας για τα ναρκωτικά, κι αυτό μας κόστισε πάρα πολύ ακριβά».

"I don't like greed, I don't like ignorance. I really don't like anger. But I love love." - @thedavidcrosby



Rest in peace to the brilliant David Crosby. He will be greatly missed. 🕊



📸 Henry Diltz pic.twitter.com/6AXXTT8wcP — Marianne Faithfull (@Faithfull_M) January 20, 2023

Γεννημένος τη 14η Αυγούστου 1941 στο Λος Άντζελες, ο Ντέιβιντ Κρόσμπι ήταν γιος νεοϋορκέζου κινηματογραφιστή που κέρδισε Χρυσή Σφαίρα το 1952. Ήταν η μητέρα του αυτή που τον μύησε στη φολκ και στην κλασική μουσική.