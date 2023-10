Ντάνιελ Νομπόα: Ο 35χρονος γιος μεγιστάνα έγινε ο νεότερος πρόεδρος του Ισημερινού

Ο Ισημερινός εξέλεξε νέο πρόεδρο, τον 35χρονο κεντροδεξιό Ντανιέλ Νομπόα, γόνο επιχειρηματικής οικογένειας της χώρας, που ασχολείται με το εμπόριο μπανάνας.

Ο Ντανιέλ Νομπόα κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στον Ισημερινό, καθώς η χώρα της Νότιας Αμερικής αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα εγκληματικότητας και μια προβληματική οικονομία. Ο Νομπόα, ένας κεντροδεξιός πρώην βουλευτής, νίκησε την αριστερή αντίπαλό του Λουίζα Γκονζάλες στις χθεσινές επαναληπτικές εκλογές έχοντας συγκεντρώσει το 52% των ψήφων με καταμετρημένο το 93%.

Ο πατέρας του νεοκλεγέντος προέδρου είναι ο Αλβάρο Νομπόα, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του Ισημερινού. Έχει υπάρξει και ο ίδιος επανειλημμένα υποψήφιος για την προεδρία. Η οικογενειακή επιχείρηση αφορά στην παραγωγή και στην εξαγωγή μπανάνας.

Daniel Noboa, a 35 year old rightwing banana baron has just been elected the new President of Ecuador, and is the youngest person to ever hold that post.



pic.twitter.com/cwj0XoQivm — Visegrád 24 (@visegrad24) October 16, 2023

Η ηττημένη Λουίζα Γκονζάλες είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία με μια πλατφόρμα κοινωνικών δαπανών παρόμοια με εκείνη του μέντορά της Ραφαέλ Κορέα, η θητεία του οποίου μεταξύ 2007-2017 συνέπεσε με μια έκρηξη των εμπορικών συναλλαγών, μεγάλες δημόσιες δαπάνες και μείωση της φτώχειας, ενώ η κυβέρνησή του πήρε περίπου 18 δισ. δολάρια σε δάνεια από κινεζικές τράπεζες. Η ήττα της Γκονζάλες αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Κορέα, ο οποίος ασκεί επιρροή στον Ισημερινό, παρά το γεγονός ότι ζει εξόριστος στο Βέλγιο για να αποφύγει τις συνέπειες μιας καταδίκης για διαφθορά που σχετίζεται με την περίοδο της προεδρίας του.

Focusing on proposals to attract foreign investment with a promise of job creation, particularly for young people, candidate and banana-empire heir Daniel Noboa voted in Ecuador's presidential election pic.twitter.com/lUQ2HHJyIm — Reuters (@Reuters) October 16, 2023

Εκλογή Νομπόα: Βία και οικονομία

Η ασφάλεια ήταν το κύριο μέλημα των ψηφοφόρων σε μια προεκλογική εκστρατεία που στιγματίστηκε από τη βία. Τον Αύγουστο είχε δολοφονηθεί και ένας γνωστός πολιτικός της χώρας. Ήταν ο κεντρώος υποψήφιος Φερνάντο Βιγιαβισένσιο και δολοφονήθηκε τον πριν από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας.

Τροφοδοτούμενο από το έγκλημα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, το ποσοστό ανθρωποκτονιών στη χώρα τετραπλασιάστηκε μεταξύ του 2018 και του περασμένου έτους, όταν 4.800 άνθρωποι δολοφονήθηκαν. Τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, αναφέρθηκαν 3.500 ανθρωποκτονίες στη χώρα των 18 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο Νομπόα έχει υποσχεθεί σκληρή γραμμή κατά του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης εγκληματιών σε πλοία-φυλακές.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος θα βρεθεί επίσης αντιμέτωπος με οικονομικά ζητήματα. Η χώρα διαχειρίζεται ένα διευρυνόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, χαμηλότερα έσοδα από την ενέργεια και υψηλότερους τόκους για την αποπληρωμή του χρέους. Η οικονομία του Ισημερινού, η οποία εξαρτάται από τις εξαγωγές πετρελαίου και θαλασσινών, προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 1,5% φέτος και κατά 0,8% το 2024.

Business heir Daniel Noboa is Ecuador's next president, declaring victory as the country's national electoral council said results pointed to an ‘irreversible’ outcome and his rival conceded https://t.co/GG8asujgzs pic.twitter.com/HWg9jWWHaN — Reuters (@Reuters) October 16, 2023

Με πληροφορίες από Financial Times και Reuters