Νότια Κορέα: Γυναίκα προσπάθησε να κάψει κατσαρίδα, έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα και πέθανε γειτόνισσά της

Γυναίκα στη Νότια Κορέα προσπάθησε να κάψει κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα με αποτέλεσμα να πεθάνει μια γειτόνισσά της.

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι θα ζητήσει ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που έβαλε φωτιά στην πολυκατοικία της ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα «με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο», αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μία από τις γειτόνισσες της γυναίκας πέθανε «αφού έπεσε στο έδαφος σε μια αποτυχημένη προσπάθεια» να δραπετεύσει από παράθυρο.

Η γυναίκα, η οποία είναι περίπου 20 ετών, είπε στην αστυνομία ότι προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα με έναν αναπτήρα και ένα εύφλεκτο σπρέι, προσθέτοντας ότι είχε χρησιμοποιήσει τη μέθοδο και στο παρελθόν. Αλλά τη Δευτέρα, αντικείμενα στο σπίτι της πήραν φωτιά.

Η γυναίκα που πέθανε στην πυρκαγιά στην πόλη Οσάν, περίπου 30 ετών με καταγωγή από την Κίνα, ζούσε στον πέμπτο όροφο του κτιρίου με τον σύζυγό της και το δύο μηνών βρέφος της.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά, το ζευγάρι άνοιξε το παράθυρο του σπιτιού τους και κάλεσε βοήθεια.

Παρέδωσαν το μωρό τους από το παράθυρο σε έναν γείτονα στο διπλανό κτίριο, πριν προσπαθήσουν να εκκενώσουν μόνοι τους.

Ο σύζυγος της γυναίκας κατάφερε να σκαρφαλώσει στο επόμενο κτίριο. Εκείνη προσπάθησε να κάνει το ίδιο, αλλά έπεσε από το παράθυρο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός της ώρες αργότερα.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το ζευγάρι προσπάθησε να δραπετεύσει από το παράθυρο επειδή πυκνός καπνός από τη φωτιά είχε μπλοκάρει την σκάλα, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία στη βόρεια πόλη Οσάν δήλωσε ότι η γυναίκα που επιχείρησε να κάψει την κατσαρίδα, θα μπορούσε να κατηγορηθεί για τυχαία έναρξη πυρκαγιάς και πρόκληση θανάτου από αμέλεια.

Οκτώ άλλοι κάτοικοι υπέφεραν από εισπνοή καπνού λόγω της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται πως το κτίριο στεγάζει εμπορικά καταστήματα στον πρώτο όροφο και 32 σπίτι ααπό τον δεύτερο έως τον πέμπτο όροφο.

Το να προσπαθεί πάντως, να κάψει κανείς μια κατσαρίδα αποτελεί έναν νέο τρόπο απαλλαγής από τα οικιακά παράσιτα, που έγινε δημοφιλής από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2018, ένας Αυστραλός έβαλε φωτιά στην κουζίνα του ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει κατσαρίδες με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο φτιαγμένο από σπρέι εντόμων.

Με πληροφορίες από BBC