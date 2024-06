Νότια Κορέα: Εξερράγησαν μπαταρίες λιθίου και κάηκε εργοστάσιο - 16 νεκροί

Τουλάχιστον 16 είναι οι νεκροί της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών λιθίου στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία της Νότιας Κορέας, αγνοούνται άλλοι πέντε άνθρωποι.

Η πυρκαγιά, η οποία έχει ως επί το πλείστον κατασβεστεί, ξέσπασε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδος) σε εργοστάσιο της εταιρείας κατασκευής μπαταριών Aricell στην Χουασεόνγκ, νότια της πρωτεύοσυας Σεούλ.

Η φωτιά ξέσπασε μετά την έκρηξη σειράς στηλών με μπαταρίες λιθίου μέσα σε αποθήκη στην οποία υπήρχαν 35.000 τεμάχια, διευκρίνισε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιμ Τζιν-γιουνγκ. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο τι πυροδότησε την έκρηξή τους, πρόσθεσε.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι είδε πυροσβέστες να μεταφέρουν έως και έξι πτώματα έξω από το εργοστάσιο. Λόγω της έντασης της πυρκαγιάς, οι διασώστες δυσκολεύονται να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς, πρόσθεσε ο Κιμ.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι περίπου 20 πτώματα είχαν βρεθεί μέσα στο εργοστάσιο, αλλά ο Κιμ σημείωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 φέρουν εγκαύματα και άλλα σοβαρά τραύματα.

