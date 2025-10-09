ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νόμπελ Ειρήνης: Τι ώρα θα ανακοινωθεί αύριο - «Ο Τραμπ δεν θα το πάρει, είμαι σίγουρος 100%»

Η πενταμελής επιτροπή του Νόμπελ λαμβάνει γενικώς την απόφασή της αρκετές ημέρες, ή ακόμα και εβδομάδες, πριν από την επίσημη ανακοίνωση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νόμπελ Ειρήνης: Τι ώρα θα ανακοινωθεί αύριο - «Ο Τραμπ δεν θα το πάρει, είμαι σίγουρος 100%» Facebook Twitter
0

Η νορβηγική επιτροπή Νόμπελ, που απονέμει το ομώνυμο βραβείο για την Ειρήνη, πραγματοποίησε την τελευταία της συνεδρίαση τη Δευτέρα.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα το Ινστιτούτο Νόμπελ, μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση του νικητή για το 2025. «Η τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής Νόμπελ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Τα τελευταία βήματα έγιναν τη Δευτέρα αλλά ποτέ δεν λέμε πότε η επιτροπή Νόμπελ λαμβάνει την απόφασή της», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έρικ Οσχάιμ, εκπρόσωπος του νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ.

Η πενταμελής επιτροπή του Νόμπελ λαμβάνει γενικώς την απόφασή της αρκετές ημέρες, ή ακόμα και εβδομάδες, πριν από την επίσημη ανακοίνωση, και συνεδριάζει μια τελευταία φορά στην τελική ευθεία πριν την ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό υποδηλώνει ότι το όνομα του νικητή είχε επιλεγεί πολύ πριν από τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που βασίζεται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έχει δηλώσει ανοιχτά πως θέλει το Νόμπελ Ειρήνης.

Καμία νέα συνεδρίαση της επιτροπής δεν προβλέπεται πριν από την αποκάλυψη του ονόματος του νικητή αύριο, στις 12.00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ίδιο. «Θα υπάρξει νικητής αυτή τη χρονιά», δήλωσε ο ίδιος, καθώς ορισμένοι ειδικοί εικάζουν πως υπάρχει η περίπτωση η επιτροπή Νόμπελ, λόγω της επιδείνωσης της γεωπολιτικής κατάστασης, να μην απομείνει βραβείο.

Νόμπελ Ειρήνης: «Ο Τραμπ δεν θα πάρει το βραβείο φέτος»

Η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς «δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση» στην επιλογή του νικητή για το 2025 διότι «η επιτροπή Νόμπελ έχει ήδη λάβει την απόφασή της», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ιστορικός Ασλε Σβέεν, ειδικός στα Νόμπελ.

«Ο Τραμπ δεν θα πάρει το βραβείο φέτος. Είμαι σίγουρος 100% για αυτό», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ και καιρό «έχει αφήσει ελεύθερο» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να βομβαρδίζει τη Γάζα και παρείχε σημαντική στρατιωτική βοήθεια στον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα και για την απελευθέρωση των ομήρων, βασικό βήμα για να δοθεί τέλος στα δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στο παλαιστινιακό έδαφος. Διεκδικώντας ρόλο στην επίλυση πολλών συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει, μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ότι «αξίζει» το Νόμπελ. Το να μην του δοθεί είναι «προσβολή» σε βάρος των ΗΠΑ, δήλωσε πρόσφατα.

Φέτος, 338 πρόσωπα και οργανισμοί έχουν προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο πέρυσι απονεμήθηκε στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo, ένα κίνημα των επιζώντων των ατομικών βομβών που έπεσαν στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι το 1945.

Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα πως ο Ντόναλντ Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. «Δώστε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ, το αξίζει!», έγραφε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Χ.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο

Πολιτισμός / Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο

Η επιτροπή σημείωσε ότι ο Κρασναχορκάι βραβεύεται «για τη μαγνητική, εκτενή πρόζα του που με υπομονετική ένταση και φιλοσοφική οξύτητα αποκαλύπτει το χάος, την ειρωνεία και τη μοναξιά του ανθρώπινου πολιτισμού»
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Διεθνή / Νόμπελ Ειρήνης και Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κοντά σε μια ιστορική συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας του: συμφωνία ειρήνης Ισραήλ–Χαμάς - Όμηροι, εκεχειρία και πολιτικές ισορροπίες καθορίζουν το αποτέλεσμα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μετά τον πόλεμο, οι νάρκες εμποδίζουν την ανοικοδόμηση στη Συρία

Διεθνή / Μετά τον πόλεμο, οι νάρκες εμποδίζουν την ανοικοδόμηση στη Συρία

Η επιστροφή εκτοπισμένων στη Συρία φέρνει νέες τραγωδίες: εγκαταλελειμμένα εκρηκτικά σκοτώνουν παιδιά και ενήλικες στο Mrei’iyeh, καθιστώντας την εκκαθάριση νάρκων άμεση προτεραιότητα για την ανοικοδόμηση
LIFO NEWSROOM
Κίνδυνος για ζεστό νερό στην Ευρώπη: Το μέταλλο «άφνιο» και οι νέοι κανονισμοί στην ΕΕ

Διεθνή / Κίνδυνος για ζεστό νερό στην Ευρώπη: Το μέταλλο «άφνιο» και οι νέοι κανονισμοί στην ΕΕ

Η έλλειψη έγκρισης του χάφνιου και ζιρκονίου στους κανονισμούς ΕΕ απειλεί το 90% των θερμοσιφώνων και τα νοικοκυριά κινδυνεύουν με αυξημένα κόστη και περιορισμένη πρόσβαση σε ζεστό νερό από το 2027
LIFO NEWSROOM
 
 