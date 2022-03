Νίκος Βέρτης αντί για Νίκος Δένδιας: H γκάφα της Bρετανίδας ΥΠΕΞ στο Twitter

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα λάθος στο οποίο υπέπεσε η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λίζα Τρας, λίγη ώρα αργότερα από τη συνάντησή της με τον Έλληνα ομόλογο της, Νίκο Δένδια.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter προκειμένου να ενημερώσει για τη συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, μπέρδεψε τον Νίκο Δένδια με τον Νίκο Βέρτη, ταγκάροντας το όνομα του τραγουδιστή.

Μάλιστα, το λάθος έμεινε αναρτημένο για περίπου μία ώρα, προτού το αντιληφθούν και προχωρήσουν στη διόρθωσή του.

Η διορθωμένη ανάρτηση

🇬🇧 🇬🇷 The UK and Greece are united in condemning Putin's barbaric invasion of Ukraine & isolating Russia on the world stage.



I offered @NikosDendias my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine and we agreed to rally our partners in holding Russia to account. pic.twitter.com/HJXn9gSbPn