New York Times: Τα 5 καλύτερα βιβλία των τελευταίων 125 ετών

Για να τιμήσουν τα 125 χρόνια κριτικής βιβλίων στην ιστορική εφημερίδα, οι New York Times ζήτησαν από τους αναγνώστες τους να αναδείξουν τα καλύτερα βιβλία για την ίδια περίοδο, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και σήμερα.

Η πρόταση είναι ταυτόχρονα έμμεση αναφορά στα πρώτα χρόνια του "Book Review", που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις προτάσεις των αναγνωστών της εφημερίδας. «Είναι ένα νεύμα στην ιστορία μας (...) Θέλαμε αυτό το πρότζεκτ, όπως και τα πρώτα εγχειρήματά μας, να αντανακλούν τις προτιμήσεις των αναγνωστών», έγραψαν οι Times.

Παρότι υπήρχε ένα τεράστιο σώμα βιβλίων, το κοινό φαίνεται πως τελικά έκρινε με πυξίδα την νοσταλγία. Από τις χιλιάδες βιβλίων, η εφημερίδα κατέληξε στους 25 τίτλους που είχαν προταθεί περισσότερο και τους έθεσε σε νέα ψηφοφορία. Μετά από 200.000 ψήφους σε 67 χώρες, η αμερικανική εφημερίδα ανακοίνωσε τελικά τα αποτελέσματα.

1. Όταν Σκοτώνουν τα Κοτσύφια, (To Kill A Mockingbird), Harper Lee

2. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού (The Fellowship of the Ring), J.R.R. Tolkien

3. 1984, George Orwell

4. Εκατό Χρόνια Μοναξιά, Gabriel García Márquez

5. Beloved, Toni Morrison