Nestlé: Κλάπηκαν 413.793 μπάρες KitKat στη διαδρομή από Ιταλία προς Πολωνία

Το όχημα που μετέφερε τα προϊόντα δεν έχει εντοπιστεί

Η Nestlé ανακοίνωσε ότι περίπου 12 τόνοι σοκολάτας KitKat, δηλαδή περισσότερες από 400.000 μπάρες, εκλάπησαν κατά τη μεταφορά τους από την Ιταλία προς την Πολωνία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το φορτίο εξαφανίστηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, κατά τη διαδρομή από το εργοστάσιο παραγωγής προς κέντρο διανομής. Το όχημα που μετέφερε τα προϊόντα δεν έχει εντοπιστεί. 

Οι μπάρες προορίζονταν για διανομή σε ευρωπαϊκές αγορές, ενώ η εταιρεία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν σε ανεπίσημα κανάλια πώλησης.

Η Nestlé επισημαίνει ότι τα προϊόντα μπορούν να εντοπιστούν μέσω των μοναδικών κωδικών παρτίδας που φέρουν στη συσκευασία τους. Όπως αναφέρει, καταναλωτές, λιανέμποροι και χονδρέμποροι μπορούν να ελέγχουν τους κωδικούς και, σε περίπτωση ταύτισης, να ενημερώνουν την εταιρεία.

Η υπόθεση αναδεικνύει το αυξανόμενο πρόβλημα των κλοπών φορτίων, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, επηρεάζει επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι μέθοδοι των δραστών γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες.

Με πληροφορίες από Associated Press

