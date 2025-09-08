ΔΙΕΘΝΗ
Νέα Ζηλανδία: Πατέρας που διέφευγε για σχεδόν 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα

Πατέρας τριών παιδιών που διέφευγε μαζί με αυτά στη Νέα Ζηλανδία επί σχεδόν τέσσερα χρόνια σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Ο Τομ Φίλιπς διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα τρία παιδιά έπειτα από διένεξη με την πρώην σύντροφό του τον Δεκέμβριο του 2021.

Νωρίς το πρωί, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για κλοπή σε κατάστημα στο Γουάικατο, στο Βόρειο Νησί, που φέρονται να αποπειράθηκαν δυο πρόσωπα που επέβαιναν σε «γουρούνα», τετράτροχο μηχανάκι.

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα, για παράδειγμα τον περασμένο μήνα, όταν εκλήθη και σε εκείνη την περίπτωση για απόπειρα εισβολής σε κατάστημα με σκοπό την κλοπή.

«Γνωρίζοντας πως είχαμε ήδη πληροφορίες πως ο Τομ Φίλιπς βρισκόταν στην περιοχή, εκλήθησαν ενισχύσεις και σπεύσαμε επιτόπου», δήλωσε η υπηρεσιακή υπαρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή Τζιλ Ρότζερς.

Η αστυνομία σταμάτησε το όχημα τοποθετώντας καρφιά στον δρόμο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών. Η αξιωματικός της αστυνομίας πρόσθεσε πως «δεύτερη περίπολος έφθασε επιτόπου κι ενεπλάκη σε μάχη» με τον φυγά, που σκοτώθηκε.

Ο Τομ Φίλιπς συνοδευόταν από το ένα από τα τρία παιδιά του. Το παιδί δεν τραυματίστηκε και βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. «Διενεργούμε επείγουσα έρευνα για να εντοπίσουμε τα άλλα παιδιά του Τομ Φίλιπς, για τα οποία είμαστε πολύ ανήσυχοι», πρόσθεσε η κ. Ρότζερς. Αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι στην ανταλλαγή πυρών και χειρουργήθηκε, σύμφωνα με την αξιωματικό.

