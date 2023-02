Νέα Ζηλανδία: Κατασχέθηκαν 3,2 τόνοι κοκαΐνης- 81 πακέτα με το σήμα του Batman

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας κατάσχεσαν τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης στην ιστορία της χώρας.

Πρόκειται για 3,2 τόνους κοκαΐνης, αξίας περίπου 316 εκατ. δολαρίων, που ήταν συσκευασμένη σε τεμάχια, τα οποία απ' έξω είχαν το χαρακτηριστικό σήμα του Batman.

Το ναυτικό της Νέας Ζηλανδίας κατάσχεσε την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης εν πλω, μίλια ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της χώρας.

Οι αρχές θεωρούν ότι προορισμός του φορτίου ήταν η Αυστραλία. Η ποσότητα δε, σύμφωνα με τις αρχές είναι ικανή να τροφοδοτήσει ολόκληρη τη χώρα για έναν χρόνο. Άλλα πακέτα με κοκαΐνη είχαν σήμα ένα τριφύλλι.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων ναρκωτικών από υπηρεσίες της Νέας Ζηλανδίας», δήλωσε την Τετάρτη ο αστυνομικός επίτροπος της Νέας Ζηλανδίας, Άντριου Κόστερ.

«Η ποσότητα είναι μεγαλύτερη από όση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην Νέα Ζηλανδία σε 30 χρόνια», πρόσθεσε.

Τα 81 δέματα με την κοκαΐνη μεταφέρθηκαν στο Ώκλαντ χθες, σε μια εγκατάσταση ασφαλείας προκειμένου να καταστραφούν, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στη λειτουργία ενός διεθνούς εγκληματικού συνδικάτου», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κόστερ.

NEWS 📢 We were pleased to assist Government agencies in disrupting an international criminal syndicate’s operation after intercepting 3.2 tonnes of cocaine afloat in the Pacific Ocean. The recovery has a wholesale value of more than $500 million.



➡️ https://t.co/KCgpjiq66z pic.twitter.com/HaENQed9rT