Ναυάγιο στην Αίγυπτο: Ρώσοι οι έξι νεκροί από το τουριστικό υποβρύχιο

Ρώσοι τουρίστες ήταν οι έξι νεκροί, που έχασαν σήμερα τη ζωή τους μετά τη βύθιση του υποβρυχίου, στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου.

Το τουριστικό υποβρύχιο, βυθίστηκε σήμερα στα ανοιχτά του τουριστικού θερέτρου της Χουργκάντα, στις αιγυπτιακές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Το ρωσικό προξενείο στην Χουργκάντα, ανακοίνωσε ότι στο τουριστικό υποβρύχιο «Sindbad», επέβαιναν 45 Ρώσοι τουρίστες εκτός από το πλήρωμα. Σημειώνεται πως από το ναυάγιο έχασαν τη ζωή τους έξι άτομα και διασώθηκαν 39.

«Οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στα ξενοδοχεία τους και σε νοσοκομεία στη Χουργκάντα», ανέφερε το προξενείο. Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί πως το γραφείο του τοπικού κυβερνήτη, ανέφερε από την πλευρά του ότι δεν υπάρχουν πλέον αγνοούμενοι επιβάτες ή μέλη του πληρώματος του υποβρυχίου.

In Egypt, the tourist submersible “Sindbad” sank with 45 Russians on board. Six of the propel died, and 39 were injured.



The preliminary cause of the accident was a collision between the submersible and a reef. After that, depressurization occurred on board the vessel. pic.twitter.com/IUm68vUp2G