NASA: Νέα ενημέρωση για την αποστολή Artemis II

Αξιωματούχοι της NASA ανέφεραν σε νέα ενημέρωση ότι οι καιρικές προβλέψεις για το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα δείχνουν «80% πιθανότητα εκτόξευσης» για την αποστολή Artemis II την προσεχή εβδομάδα.

Η εκτόξευση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ήδη από το βράδυ της Τετάρτης.

Το πλήρωμα και τα συστήματα εδάφους της αποστολής Artemis II είναι έτοιμα, σύμφωνα με την ενημέρωση, αλλά η ομάδα θα παρακολουθεί τις συνθήκες νεφοκάλυψης και ανέμου την ημέρα της εκτόξευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η εκτόξευση του Φεβρουαρίου αναβλήθηκε λόγω προβλήματος.

Η αποστολή Artemis II της NASA

Η αποστολή Artemis II αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη πτήση του προγράμματος Artemis και την πρώτη αποστολή με αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Στο πλήρωμα συμμετέχουν οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, καθώς και ο Καναδός Jeremy Hansen. Η αποστολή θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες και έχει στόχο να δοκιμάσει κρίσιμες τεχνολογίες για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, όπως συστήματα υποστήριξης ζωής στο βαθύ διάστημα.

Το Artemis II αποτελεί βασικό βήμα για τις επόμενες αποστολές του προγράμματος, που στοχεύουν στην επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια και στη δημιουργία μόνιμης παρουσίας εκεί.

Η NASA σχεδιάζει να αναπτύξει ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, με συνεχείς αποστολές και υποστήριξη πληρωμάτων.

Αρχικά, η αποστολή Artemis III προοριζόταν για προσελήνωση το 2028, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα έχει αναθεωρηθεί. Πλέον, η πρώτη επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη μετατίθεται για την αποστολή Artemis IV, επίσης με στόχο το 2028.

Η NASA σκοπεύει να μεταδώσει ζωντανά τη διαδικασία, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά στάδια πριν από κάθε αποστολή.

