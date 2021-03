H NASA κατέγραψε τον ήχο από τα διαστημικά λέιζερ, όπως τον «άκουσε» το Perseverance στον πλανήτη Άρη.

Οι επιστήμονες λένε ότι μοιάζει με έναν απαλό ήχο. Ο περισσότερος κόσμος πάλι, ελάχιστα καταλαβαίνει από ένα γρήγορο επαναλαμβανόμενο ηχητικό μοτίβο, που θυμίζει περισσότερο σφυρί που χτυπά μία μικρή πρόκα.

Όπως και να 'χει, η NASA κυκλοφόρησε «την πρώτη ακουστική καταγραφή των επιπτώσεων ενός λέιζερ σε έναν βράχο στον Άρη» και αυτό είναι εντυπωσιακό. Η ηχογράφηση προέρχεται από ένα μικρόφωνο στο rover και ηχογραφήθηκε στις 2 Μαρτίου.

Η σύντομη ακολουθία περιλαμβάνει τον ήχο των 30 κρούσεων. Οι διακυμάνσεις στην ένταση των ήχων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φυσική δομή των στόχων, όπως η σχετική σκληρότητα ή η παρουσία επιστρώσεων του βράχου. Ο στόχος λέγεται Máaz, «Άρης» στη γλώσσα των Ναβάχο, όπως ενημερώνει η NASA.

🔊 You’re listening to the first audio recordings of laser strikes on Mars. These rhythmic tapping sounds heard by the microphone on my SuperCam instrument have different intensities that can help my team figure out the structure of the rocks around me. https://t.co/nfWyOyfhNy — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 10, 2021

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα και ένα άλλο ηχητικό ντοκουμέντο. Η ηχογράφηση έγινε από το όργανο SuperCam στο Perseverance στις 19 Φεβρουαρίου 2021, περίπου 18 ώρες μετά την προσγείωση στον Άρη. Μπορεί ο ήχος να μην είναι τόσο έντονος αλλά ακούγεται λίγο αέρας, όπως λέει η NASA.

Things are sounding really good here. Listen to the first sounds of wind captured by my SuperCam microphone. This mic is located at the top of my mast. For this recording, my mast was still down so the sound is a bit muffled. https://t.co/0KpN30oIro — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 10, 2021

Χθες η NASA δημοσίευσε καινούριες φωτογραφίες από την αποστολή στον «κόκκινο πλανήτη», οι οποίες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Ωστόσο, αν κάποιος θέλει να παρακολουθεί πού βρίσκεται το Perservance κάθε στιγμή, η NASA έχει δημιουργήσει το δικό του GPS.

I’ve continued driving to scout a spot where I’ll drop off the Mars Helicopter, if the area gets certified as a flight zone. So far, about 230 feet (70 meters) of wheel tracks behind me.



See my latest location: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/tlPvnlK8Qt — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 8, 2021