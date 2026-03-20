ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Ναι» από Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ για χρήση βάσεων σε πλήγματα κατά ιρανικών στόχων

το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε τη χρήση των βάσεών του από τις ΗΠΑ για την εκτόξευση επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ

0

Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε το «πράσινο φως» στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το BBC, το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε τη χρήση των βάσεών του από τις ΗΠΑ για την εκτόξευση επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή.

Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε επιτρέψει νωρίτερα στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις με σκοπό την αποτροπή εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν που θα έθεταν σε κίνδυνο βρετανικά συμφέροντα ή ανθρώπινες ζωές.

Ωστόσο, στη σημερινή τους συνάντηση, οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε πλέον να επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει και την προστασία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει ότι δεν θα εμπλακεί άμεσα στις επιθέσεις, ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ δηλώνει πως «οι αρχές που διέπουν την προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στη σύγκρουση παραμένουν οι ίδιες».

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ τόνισε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν σήμερα πως οι βάσεις μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για «αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ» με στόχο «δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ».

Προσθέτουν, τέλος, ότι «οι υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη για επείγουσα αποκλιμάκωση και ταχεία επίλυση του πολέμου».
 

Με πληροφορίες από BBC

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ

