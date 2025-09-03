ΔΙΕΘΝΗ

Η Μπουρκίνα Φάσο ποινικοποιεί τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις - Ποινές έως και πέντε χρόνια φυλάκισης

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε ομόφωνα από τη μεταβατική, μη εκλεγμένη βουλή της χώρας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
O λοχαγός Ιμπραΐμ Τραορέ, στρατιωτικός ηγέτης της Μπουρκίνα Φάσο / Φωτ: Getty Images / IDEAL
Η μεταβατική, μη εκλεγμένη βουλή της Μπουρκίνα Φάσο ενέκρινε ομόφωνα τη Δευτέρα νομοσχέδιο που απαγορεύει τις ομοφυλοφιλικές πράξεις.

Ο νέος νόμος προβλέπει ποινές φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια, καθώς και χρηματικά πρόστιμα, ενώ για τους αλλοδαπούς που συλλαμβάνονται να παραβιάζουν τη νομοθεσία προβλέπεται απέλαση. Η εφαρμογή του μέτρου εξαρτάται πλέον από την υπογραφή του στρατιωτικού ηγέτη λοχαγού Ιμπραΐμ Τραορέ, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία το 2022 μετά την ανατροπή του επίσης πραξικοπηματία Παουλ-Ανρί Νταμίμπα.

Η απόφαση αυτή συνιστά σημαντική αλλαγή πορείας για τη χώρα, η οποία συγκαταλεγόταν μέχρι σήμερα στις ελάχιστες αφρικανικές όπου οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν τιμωρούνταν ποινικά. Σε μεγάλο μέρος της ηπείρου η ομοφυλοφιλία αντιμετωπίζεται με εξαιρετικά αυστηρές ποινές, που κυμαίνονται από μακροχρόνιες καθείρξεις έως και θανατική καταδίκη, όπως συμβαίνει σε κράτη όπως η Ουγκάντα και η Νιγηρία.

Η Μπουρκίνα Φάσο δεν είχε κληρονομήσει αντι-ομοφυλοφιλική νομοθεσία μετά την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1960, σε αντίθεση με πολλές πρώην βρετανικές αποικίες που κράτησαν αυτούς τους περιορισμούς. Ωστόσο, η κοινωνία της χώρας παραμένει έντονα συντηρητική και θρησκευόμενη, με λιγότερο από το 10% του πληθυσμού να δηλώνει άθρησκο.

Η νέα νομοθεσία ακολουθεί το παράδειγμα άλλων αφρικανικών χωρών που τα τελευταία χρόνια σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Το 2023 το γειτονικό Μάλι, στενός σύμμαχος της Μπουρκίνα Φάσο και επίσης υπό στρατιωτική διακυβέρνηση, ψήφισε παρόμοια ποινικοποίηση, ενώ στην Γκάνα εγκρίθηκε αντι-ομοφυλοφιλικό νομοσχέδιο που τελικά δεν υπεγράφη από τον πρόεδρο. Η Ουγκάντα έχει υιοθετήσει το αυστηρότερο πλαίσιο, ποινικοποιώντας με θανατική καταδίκη ορισμένες περιπτώσεις ομοφυλοφιλικών σχέσεων

Η διεθνής αντίδραση αναμένεται να είναι έντονη. Ήδη η Παγκόσμια Τράπεζα είχε στο παρελθόν παγώσει τη χρηματοδότηση προς την Ουγκάντα λόγω της νομοθεσίας της, αν και στη συνέχεια ήρε την απόφαση. Η Μπουρκίνα Φάσο κινδυνεύει τώρα να βρεθεί αντιμέτωπη με ανάλογη κριτική, σε μια περίοδο που η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες στην Αφρική βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής.

Με πληροφορίες από BBC

