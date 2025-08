Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ .

«Συνομίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Συντονίζουμε τις κινήσεις μας και αναζητούμε ευκαιρίες για να προσφέρουμε μεγαλύτερη προστασία στους Ουκρανούς. Συζητήσαμε για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της αεροπορικής άμυνάς μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά τώρα, που η Ρωσία επιτίθεται όλο και πιο σκληρά στην Ουκρανία.

Του μίλησα για το νέο εργαλείο όσον αφορά την αγορά αμερικανικών όπλων, το οποίο υλοποιούμε από κοινού με τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Η συμβολή κάθε κράτους μπορεί πραγματικά να κάνει τους στρατιώτες μας πιο δυνατούς», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

I spoke with the Prime Minister of Greece, @kmitsotakis. We are coordinating our steps and looking for opportunities to provide greater protection for Ukrainians.



We discussed strengthening the capabilities of our air defense. This is especially important now, as Russia… pic.twitter.com/42h2A6XdPF