Γερμανία: Ολοένα και περισσότερες πόλεις θέλουν να φιλοξενήσουν παιδιά από τη Γάζα

Περισσότερες γερμανικές πόλεις, μετά το Ανόβερο και το Ντίσελντορφ, εκφράζουν τη βούλησή τους να φιλοξενήσουν παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας.

Με κοινή δήλωσή τους, ζητούν μάλιστα από την κυβέρνηση να οργανώσει ανάλογη επιχείρηση.

Οι δήμαρχοι του Ανόβερου, του Ντίσελντορφ, της Λειψίας, του Κιέλου και της Βόννης ζητούν με επιστολή τους από τα ομοσπονδιακά υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών «να δημιουργήσουν τις νομικές και οργανωτικές προϋποθέσεις» για την ανθρωπιστική πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι «στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή, τα παιδιά πλήττονται ιδιαίτερα από τραυματισμούς, απώλεια αγαπημένων προσώπων και ελλιπή φροντίδα. Οι δήμοι μας είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν προστασία σε αυτά τα παιδιά, απαιτείται ωστόσο μια ομαλή διαδικασία προκειμένου να καταστεί εφικτή η παροχή βοήθειας», αναφέρουν οι δήμαρχοι.

Την πρωτοβουλία στήριξε αμέσως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), με τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Τουρκ-Ναχμπάουρ να αναφέρει σε δηλώσεις της στα δίκτυα RTL/ntv ότι η Γερμανία έχει ήδη δεχθεί παιδιά από την Ουκρανία, ενώ ήδη η Νορβηγία και η Ιταλία πρωτοστατούν στις πρωτοβουλίες για την αεροπορική μεταφορά παιδιών από τη Γάζα. «Η Γερμανία θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμά τους», πρόσθεσε η σοσιαλδημοκράτης πολιτικός.

Γερμανία: Επιφυλακτική η κυβέρνηση

Ωστόσο, επιφυλάξεις και αντιδράσεις έρχονται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την συγκυβερνώσα Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU).

Αρνητικός στην προοπτική εμφανίστηκε όμως ο επικεφαλής της περιφερειακής ομάδας του CSU Αλεξάντερ Χόφμαν, ο οποίος δήλωσε στην BILD «υπεύθυνα για την πιθανή υποδοχή ευάλωτων ατόμων είναι τα αραβικά γειτονικά κράτη, με οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα, εφόσον χρειαστεί». Ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρασχεθεί σε άμεση γειτνίαση με τη Γάζα, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιστρέψουν μετά τις στρατιωτικές ενέργειες κατά της Χαμάς.

«Ένα μεταναστευτικό κίνημα προς τη Γερμανία δεν μπορεί να είναι η απάντηση», πρόσθεσε ο κ. Χόφμαν, ενώ η BILD, επικαλούμενη κύκλους υπηρεσιών ασφαλείας, αναφέρεται και στην ανησυχία των αρμοδίων για το ενδεχόμενο μέλη της οικογένειας των παιδιών να φθάσουν επίσης στη Γερμανία στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης και να παραμείνουν μόνιμα, καθώς θα θεωρούνταν κατόπιν «απάτριδες» και δεν θα ήταν υποχρεωμένα να επιστρέψουν στη Γάζα.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε χθες ότι δεν έχει φθάσει επίσημο αίτημα στο υπουργείο και επανέλαβε τις κυβερνητικές επιφυλάξεις, τις οποίες συμμερίζεται και η καγκελαρία. Για την υποδοχή ατόμων στο πλαίσιο επιχείρησης ανθρωπιστικού σκοπού απαιτείται η έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ η σκοπιμότητα τέτοιων πρωτοβουλιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση ασφάλειας στην χώρα. Επί του παρόντος, επισήμανε ο εκπρόσωπος, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της ιατρικής βοήθειας επιτόπου και στη γύρω περιοχή.

Προηγουμένως ο επικεφαλής του γραφείου του καγκελάριου Τόρστεν Φράι είχε εκφράσει παρόμοιες απόψεις, τονίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να παρασχεθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια στους ανθρώπους που βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας. Εμφανίστηκε επίσης επιφυλακτικός σχετικά με τον βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να γίνουν αεροδιακομιδές από τη Γάζα, διευκρινίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις.

Την ίδια ώρα οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν την από αέρος παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Από την περασμένη Παρασκευή έχουν γίνει ρίψεις 43 τόνων βοήθειας, κυρίως τροφίμων.

