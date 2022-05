Μόσχα: Συμφωνήθηκε εκεχειρία στο Αζοφστάλ - Για την απομάκρυνση των τραυματισμένων στρατιωτών

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι μια εκεχειρία συμφωνήθηκε στην πολιορκημένη χαλυβουργία Αζοφστάλ, τελευταίο προπύργιο της ουκρανικής αντίστασης στην πόλη της Μαριούπολης, προκειμένου να απομακρυνθούν οι τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες και να μεταφερθούν σε ιατρικά κέντρα.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την απομάκρυνση των τραυματισμένων στρατιωτών από το Αζοφστάλ.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν αναφέρει τίποτα μέχρι στιγμής.

"Ένα καθεστώς σιγής (των όπλων) είναι σε ισχύ επί του παρόντος και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος άνοιξε για τον σκοπό αυτό, μέσω του οποίου τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες μεταφέρονται προς τα νοσοκομεία στο Νοβοαζόφσκ", έδαφος που ελέγχεται από τις ρωσικές και φιλορωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

#UPDATE Russia's defence ministry said on Monday that an agreement has been reached to evacuate injured Ukrainian soldiers from the #Azovstal steel plant in the port city of Mariupol. There was no immediate confirmation from Ukrainian officials https://t.co/ct167pScnw pic.twitter.com/qMM1Dcn8QG