Μόσχα: Δεύτερη επίθεση drone σε ουρανοξύστη μέσα σε λίγα 24ωρα

Επίθεση με drone για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις δύο ημέρες δέχθηκε ένας ουρανοξύστης στη Μόσχα σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο αλλά «ένα πέταξε προς τον ίδιο ουρανοξύστη στο συγκρότημα Moskva City» που έγινε στόχος επίθεσης και την Κυριακή. Η γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου υπέστη ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε την Ουκρανία για τη νέα επίθεση με το Κίεβο να μην έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Δύο ακόμη ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από αντιαεροπορικά συστήματα σε όλη τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε «ουκρανική τρομοκρατική επίθεση».

