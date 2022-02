Επαγγελματικές υποχρεώσεις, φροντίδα των παιδιών, δουλειές του σπιτιού. Μέσα σε όλα αυτά που καλούνταν πάντα να αντιμετωπίσουν ως «ζογκλέρ» οι γυναίκες, η πανδημία ήρθε για να κάνει χειρότερη την πίεση. Καραντίνες, κλειστά σχολεία, απρόβλεπτες αλλαγές… Αναμενόμενο να θέλουν να ουρλιάξουν. Κυριολεκτικά.

Αυτό κάνουν μητέρες στη Μασαχουσέτη, που δίνουν ραντεβού σε γήπεδα ή πάρκινγκ για να ουρλιάξουν με όλη τη δύναμή τους. Η αρχή έγινε πέρυσι και τέτοια ραντεβού επαναλήφθηκαν φέτος, τον προηγούμενο μήνα.

«Στην αρχή είσαι λίγο νευρική. Αναρωτιέσαι αν μπορείς να το κάνεις, αν είναι πρέπον», λέει η Σάρα Χάρμον, ψυχοθεραπεύτρια η οποία είχε αυτή την έμπνευση. «Νιώθεις πιο ελαφριά, απόλυτη απελευθέρωση. Είναι ωραίο να είσαι εκτός ελέγχου», συμπληρώνει.

Όταν ξέσπασε η πανδημία και επιβλήθηκαν τα πρώτα lockdown, εξηγεί, έκανε τη μία μετά την άλλη τις συζητήσεις με γυναίκες και μαμάδες που αντιμετώπιζαν προβλήματα.

«Έχω δύο μικρά παιδιά, ζούσα αυτό για το οποίο μιλούσαν. Είχαμε κολλήσει στο σπίτι, δεν μπορούσαμε να δούμε τους ανθρώπους που μας βοηθούσαν, ακόμη και οι ψυχοθεραπείες γίνονταν μέσω Zoom. Μπορούσα να νιώσω τον θυμό τους από την οθόνη, μπορούσα να τον νιώσω στο σώμα μου. Και τους έλεγα ότι απλά πρέπει να πάμε σε ένα γήπεδο να ουρλιάξουμε», λέει η Χάρμον.

Έτσι ξεκίνησαν όλα πέρυσι και ένα χρόνο αργότερα «που ακόμη είμαστε κολλημένοι στην πανδημία και βιώνουμε το ίδιο φόρτωμα», τα ραντεβού επαναλήφθηκαν. Μαμάδες συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους και ούρλιαζαν, για περίπου 20 λεπτά.

«Άφησα τη δουλειά μου σε εταιρεία, επειδή έγινε τόσο δύσκολη η διαχείριση δύο παιδιών στο σπίτι, με το απρόβλεπτο κλείσιμο των παιδικών σταθμών», λέει μία από αυτές τις γυναίκες, η Τζέιμι ΝταΛούκα, μητέρα δύο παιδιών, ενός και τεσσάρων ετών. «Έχουμε συνεχείς καραντίνες, τα παιδιά δεν μπορούν να εμβολιαστούν, πάνω που νομίζεις ότι πέρασες τα δύσκολα, πρέπει να αρχίσεις ξανά», συμπληρώνει.

Εξίσου δύσκολη υπήρξε η πανδημία για την Τες Ντάρσι, η οποία απέκτησε το δεύτερο παιδί της τον Απρίλιο του 2021. «Ήταν τόσο δύσκολο με τα σχολεία να κλείνουν, εκδηλώσεις να ακυρώνονται», λέει. «Παρότι δεν ξέρω αυτές τις γυναίκες, ένιωσα ότι μπορώ να συνδεθώ μαζί τους, είναι τέτοια απίστευτη απελευθέρωση», συμπληρώνει.

These Massachusetts mothers decided to meet up in a local parking lot for a "primal mom scream" https://t.co/BJxfs8s8xU pic.twitter.com/vMKRSnk9vh