Μητέρα μαχαίρωσε και σκότωσε τα δυο σκυλιά της όταν επιτέθηκαν στην κόρη της

Μια μητέρα στην Καλιφόρνια μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τα δυο πίτμπουλ της όταν τα σκυλιά επιτέθηκαν στην ενός έτους κόρη της και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, τα δυο σκυλιά φέρεται να επιτέθηκαν στο ανήλικο κορίτσι όταν ξεκίνησε να κλαίει, ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στο Pico Rivera, ανέφερε το γραφείο του Σερίφη του Λος Άντζελες.

Το παιδί υπέστη κάταγμα στο ισχίο και έφερε δαγκωματιές στο αριστερό πόδι, τον ώμο και το αυτί, πριν τα σκυλιά επιτεθούν στη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να τα σταματήσει. Τα ζώα δάγκωσαν και την ίδια, στα χείλη και το πρόσωπο κοντά στο μάτι της, είπαν οι αστυνομικοί.

