ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στην εκκλησία Μορμόνων

Ο φερόμενος ως δράστης που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, προτού βάλει φωτιά στην εκκλησία, έχει ταυτοποιηθεί ως ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ που υπηρέτησε στο Ιράκ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της δολοφονίας στην εκκλησία Μορμόνων Facebook Twitter
Ο φερόμενος ως δράστης, Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ/Φωτογραφία: Facebook
0

Καθώς συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν περισσότερα θύματα από την ένοπλη επίθεση και τη φωτιά στην εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν, οι αρχές δίνουν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον ύποπτο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, 40 ετών, έριξε το όχημά του στις μπροστινές πόρτες της εκκλησίας στο Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, προτού ανοίξει πυρ και βάλει φωτιά στο κτίριο. Χρησιμοποίησε ένα τυφέκιο εφόδου, σύμφωνα με τις αρχές.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση το πρωί της Κυριακής – ανάμεσά τους και ο Σάνφορντ– ενώ τουλάχιστον οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν. Η αστυνομία πιστεύει ότι μπορεί να βρεθούν κι άλλα πτώματα στα αποκαΐδια της καμένης εκκλησίας.

Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της δολοφονίας στην εκκλησία Μορμόνων Facebook Twitter
Εικόνα της εκκλησίας μετά την επίθεση/Φωτογραφία: Fox 13 News

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο Σάνφορντ υπηρέτησε ως πεζοναύτης των ΗΠΑ από τον Ιούνιο του 2004 έως τον Ιούνιο του 2008. Ήταν μηχανικός αυτοκινήτων και χειριστής ανάκτησης οχημάτων, φτάνοντας στον βαθμό του λοχία, και είχε αποσταλεί στην Επιχείρηση «Iraqi Freedom» από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2008.

Ο Σάνφορντ είχε λάβει διάφορες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Μετάλλιο Καλής Διαγωγής των Πεζοναυτών.

«Ύποπτες εκρηκτικές συσκευές»

Ο Σάνφορντ χρησιμοποίησε επιταχυντικό, που πιστεύεται ότι ήταν βενζίνη, για να ξεκινήσει τη φωτιά.

Βρέθηκαν κάποιες «ύποπτες εκρηκτικές συσκευές», αλλά δεν είναι σαφές αν χρησιμοποιήθηκαν για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Το FBI, που ηγείται της έρευνας για την επίθεση, αντιμετωπίζει την υπόθεση ως «πράξη στοχευμένης βίας», σύμφωνα με τον Ρούμπεν Κόουλμαν, αναπληρωτή ειδικό πράκτορα υπεύθυνο του γραφείου του Ντιτρόιτ.

Οι αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό στις 10:25 π.μ. τοπική ώρα, και οι αστυνομικοί έφτασαν στη σκηνή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκραντ Μπλανκ, Ουίλιαμ Ρένι.

Ο Σάνφορντ «εξουδετερώθηκε στις 10:33 π.μ.» στο πάρκινγκ της εκκλησίας, πρόσθεσε.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το κίνητρο. Εικόνες έδειξαν ένα αγροτικό όχημα, που θεωρείται ότι οδηγούσε ο Σάνφορντ, να έχει εμβολίσει το κτίριο της εκκλησίας, με δύο αμερικανικές σημαίες να διακρίνονται στο πίσω μέρος.

Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της δολοφονίας στην εκκλησία Μορμόνων Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook

Δύο ανώτατοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου που ενημερώθηκαν για την έρευνα δήλωσαν στο NBC News ότι βρέθηκαν έως και τρεις αυτοσχέδιες συσκευές στο σημείο. Η αστυνομία του Μίσιγκαν προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς ανταποκρίνεται σε πρόσθετες απειλές για βόμβες σε διάφορα σημεία της κοινότητας.

Με πληροφορίες από Sky News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Διεθνή / Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Αν το Κογκρέσο αποτύχει να εγκρίνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται για ένα shutdown που θα αντικατοπτρίζει την καθαρότερη και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του οράματος του προέδρου Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο

Διεθνή / Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου σήμερα στον Λευκό Οίκο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντά τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με φόντο τον πιο μακροχρόνιο πόλεμο στην ιστορία του Ισραήλ - Από προσεκτικός ηγέτης μετατράπηκε σε «τζογαδόρο» της Μέσης Ανατολής – αλλά η Ιστορία και οι σύμμαχοί του ίσως τον προδώσουν
LIFO NEWSROOM
La Luz del Mundo: Σκάνδαλο για την εκκλησία με τους 5 εκατ. πιστούς - Βιασμοί παιδιών και trafficking

Διεθνή / La Luz del Mundo: Σκάνδαλο για την εκκλησία με τους 5 εκατ. πιστούς - Βιασμοί παιδιών και trafficking

Η εκκλησία La Luz del Mundo, με 5 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως, συγκλονίζεται από κατηγορίες για συστηματική κακοποίηση ανηλίκων - Ο ηγέτης Ναασόν Χοακίν Γκαρσία και η μητέρα του Εύα αντιμετωπίζουν ισόβια ποινή για sex trafficking και εγκλήματα φρίκης
LIFO NEWSROOM
«Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα»: Τραμπ — Νετανιάχου σε τετ α τετ που μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της Γάζας

Διεθνή / «Στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα»: Τραμπ - Νετανιάχου σε τετ α τετ που ίσως αλλάξει τη μοίρα της Γάζας

Στην προκλητική ομιλία του στον ΟΗΕ την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δεν αναφέρθηκε στο σχέδιο των 21 σημείων και επέμεινε ότι το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει το έργο» έναντι της Χαμάς
LIFO NEWSROOM
 
 