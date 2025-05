«Μην πλησιάζετε»: 250 εκατομμύρια μέλισσες απελευθερώθηκαν μετά από ανατροπή φορτηγού στις ΗΠΑ

Περίπου 250 εκατομμύρια μέλισσες βρέθηκαν ξαφνικά στον αέρα όταν φορτηγό που μετέφερε κυψέλες ανατράπηκε το πρωί της Παρασκευής σε δρόμο κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Το όχημα μετέφερε σχεδόν 32 τόνους κυψελών, και το ατύχημα προκάλεσε κινητοποίηση της τοπικής αστυνομίας, αλλά και δεκάδων επαγγελματιών μελισσοκόμων που έσπευσαν στο σημείο.

«Προτεραιότητα είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μέλισσες», ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Whatcom. Οι αρχές έκλεισαν την περιοχή προσωρινά για λόγους ασφάλειας, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να την αποφεύγουν λόγω του κινδύνου σμηνών.

250 million bees unleashed after truck crash in the U.S.



A truck carrying hives overturned near Whatcom, Washington, releasing over 250 million aggressive bees. Locals warned to stay indoors as swarms sting anything in their path.#Bees #USA #TruckAccident #Whatcom… pic.twitter.com/i1EAVlcezQ