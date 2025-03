Μιανμάρ: 2.056 οι νεκροί από τον σεισμό - «Αισθητή η οσμή τους στους δρόμους»

Η χούντα που κυβερνά τη Μιανμάρ, ανακοίνωσε, ότι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό της Παρασκευής έχει αυξηθεί σε 2.056 άτομα.

Περισσότεροι από 3.900 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, προσθέτει εκπρόσωπος, ενώ 270 εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, στη γειτονική Ταϊλάνδη, έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι και σήμερα χιλιάδες κόσμου απομακρύνθηκαν από κτίρια με εκτεταμένες ζημιές, στην Μπανγκόκ.

Τρεις ημέρες μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται με τον πιο ζοφερό τρόπο. Τα κρεματόρια στο Mandalay, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, έχουν κατακλυστεί όσο οι οικογένειες προσπαθούν να αποτεφρώσουν τα πτώματα των συγγενών τους. Στο κοντινό Sagaing, οι ντόπιοι λένε ότι η μυρωδιά των νεκρών έχει γεμίσει τους δρόμους. Την ίδια ώρα, η τιμή της σακούλας για τα πτώματα σε μια αγορά της Yangon έχει εκτοξευθεί. Σύμφωνα με ομάδα του BBC που την επισκέφθηκε, κόστιζε 9.000 kyats (4 δολάρια, 3 λίρες), αλλά τώρα η τιμή τους μπορεί να φτάσει έως και τα 20.000 kyats.

Η ανάγκη για βοήθεια στη Μιανμάρ κρίνεται επείγουσα, με τα νοσοκομεία να είναι υπερπλήρη και τις ελπίδες να βρεθούν επιζώντες, να λιγοστεύουν. Τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν επείγουσα έκκληση για 8 εκατ. δολάρια (6,2 εκατ. λίρες), καθώς οι ομάδες βοήθειας προειδοποιούν για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στην εμπόλεμη χώρα, με τα νοσοκομεία να έχουν υποστεί ζημιές και να έχουν κατακλυστεί. Το BBC μεταφέρει, ότι «η οσμή των νεκρών διαχέεται στους δρόμους».

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, με τις ελπίδες για επιζώντες να «σβήνουν» όσο περνούν οι ημέρες. Δημοσιεύματα φιλοξενούν εκτιμήσεις ειδικών, σύμφωνα με τους οποίους, δεν αποκλείεται οι νεκροί να φτάσους και τις 10.000.

«Γνωρίζουμε το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής στη Μιανμάρ;»

Τα ερωτήματα γύρω από τις πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται από τη στρατιωτική ηγεσία της Μιανμάρ, πολλαπλασιάζονται, καθώς η χώρα «έχει ιστορικό απόκρυψης του μεγέθους των εθνικών καταστροφών», σχολιάζει το BBC.

Apocalyptic scenes from Mandalay, MM. Only seeing small snippets of what is happening, given minimal internet or electricity. Supplies of food and water running scarce. Lack of machinery or govt support to find people under buildings.#WhatsHappeningInMyanmar #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/xhLhYlKKRh — Thu Thu Aung (@thuttag) March 30, 2025

Η πληροφόρηση από τη Μιανμάρ είναι δύσκολη. Η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης έχει περιοριστεί στη χώρα από το 2021 και το κράτος ελέγχει σχεδόν όλα τα τοπικά ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, έντυπα και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης. Η χρήση του διαδικτύου είναι επίσης περιορισμένη και το στρατιωτικό συμβούλιο έχει απορρίψει αιτήματα διεθνών δημοσιογράφων να καλύψουν την καταστροφή, επικαλούμενο αιτίες, όπως η έλλειψη νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και καταλυμάτων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Οι γραμμές κινητής τηλεφωνίας στις πληγείσες περιοχές είναι κομμένες και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τα πρακτορεία να επικοινωνήσουν με τους κατοίκους. Οι ξένοι δημοσιογράφοι σπάνια επιτρέπεται να εισέλθουν επίσημα στη χώρα και η χούντα έχει δηλώσει ότι δεν θα χορηγήσει βίζα σε ξένους δημοσιογράφους που έχουν ζητήσει να καλύψουν τα επακόλουθα του σεισμού, επικαλούμενη αδυναμία να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Terrifying CCTV video of yesterdays M7.7 earthquake that hit Myanmar. The death toll is at least 1,644, with 3,408 people injured. Numbers are expected to rise. pic.twitter.com/5fAXXXpVDl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 29, 2025

UNICEF is deeply concerned about the devastating impact of today’s earthquake in Myanmar on children and families.



Damage has also been reported in parts of Thailand.



Our teams are in affected areas to assess impact and prepare humanitarian support.



© UNICEF Myanmar pic.twitter.com/ybUMlbB59V — UNICEF (@UNICEF) March 28, 2025

Με πληροφορίες από BBC