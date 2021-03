Μία από τις χειρότερες αμμοθύελλες σκεπάζει το Πεκίνο: «Κίτρινος» ο ουρανός

Πυκνή σκόνη κάλυψε σήμερα την κινεζική πρωτεύουσα, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για τη χειρότερη αμμοθύελλα που έχει βιώσει η πόλη την τελευταία δεκαετία.

Η αμμοθύελλα προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου αύξηση στα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης – με τα επίπεδα μόλυνσης σε αρκετές περιοχές να ξεπερνούν έως και 160 φορές το προτεινόμενο όριο.

Eκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή προσγειώθηκαν καθώς ο ουρανός καλύφθηκε από μια πορτοκαλί ομίχλη που έκανε την πόλη να μοιάζει βυθισμένη σε σκηνές αποκάλυψης.

«Μοιάζει με το τέλος του κόσμου. Με αυτόν τον καιρό κανείς δε θέλει να βρίσκεται έξω» δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters κάτοικοι του Πεκίνου.

Ο δείκτης ποιότητας αέρα στο Πεκίνο έδειξε « 999», ένας βαθμός που αξιολογείται ως «επικίνδυνος». Η ένδειξη 50 ή και χαμηλότερα καταγράφεται απλά ως «καλή». Πολλοί από τους υπεύθυνους ανέφεραν ότι τα συστήματα μέτρησης αγωνίζονταν να διαβάσουν με ακρίβεια το επίπεδο της ρύπανσης, καταγράφοντάς το, ως «πέρα από το δείκτη».

People are recording the sand storm this morning in #Beijing... #weather pic.twitter.com/enmPjY8NrM