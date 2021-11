Όταν ο ιός του κορωνοϊού άρχισε να παραλλάσσεται, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στράφηκε στο ελληνικό αλφάβητο για τον χαρακτηρισμό των μεταλλάξεων, σε μια προσπάθεια αποφυγής των διακρίσεων κατά των χωρών όπου πρωτοεμφανίστηκαν τα νέα παραλλαγμένα στελέχη, αλλά και για την ευκολότερη κατανόησή τους από το ευρύ κοινό.



Έτσι, με το νέο σύστημα η αποκαλούμενη «βρετανική μετάλλαξη» Β.1.1.7. έγινε «Άλφα», η νοτιοαφρικανική Β.1351 «Βήτα», ενώ η βραζιλιανική P.1 «Γάμα» κ.ο.κ.

Ωστόσο, παρότι ο ΠΟΥ είχε μείνει στη μετάλλαξη Μ, το νέο παραλλαγμένο στέλεχος που εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική, προκάλεσε πολιτικό «πονοκέφαλο» με αποτέλεσμα να παραλειφθούν δύο ελληνικά γράμματα και να ονομαστεί τελικά «Όμικρον».

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι του ΠΟΥ θεώρησαν πως το γράμμα «Νι» θα ήταν πολύ εύκολο να μπερδευτεί με τη λέξη «new» (νέο). Παράλληλα, το Ξι, Xi σε λατινικούς χαρακτήρες, παρότι φωνητικά διαφορετικό, τυχαίνει να συμπίπτει με το επίθετο του Κινέζου ηγέτη Σι Τζιπίνγκ (Xi Jinping), κάτι που ενδεχομένως δημιουργούσε δεύτερες σκέψεις.



«Το 'Ν' εύκολα συγχέεται με το 'new' και το 'Xi' δεν ήταν συνηθισμένο καθώς αποτελεί ένα κοινό επίθετο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Οργανισμού, Ταρίκ Γιασάρεβιτς, ερωτηθείς σχετικά.

Ο ίδιος εξήγησε πως η πολιτική του Οργανισμού απαιτεί «την αποφυγή αναφορών που μπορεί να αποδειχτούν προσβλητικές στις όποιες πολιτισμικές, κοινωνικές, εθνικές, τοπικές, επαγγελματικές ή εθνοτικές ομάδες».



Αρχικά, ο ΠΟΥ δεν είχε εξηγήσει γιατί παρέκαμψε τα δύο γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, κάτι που προκάλεσε έντονη φημολογία, αλλά και επικρίσεις για φερόμενη υπερβολική «διακριτικότητα» του διεθνούς φορέα απέναντι στην κινεζική κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά, ο γερουσιαστής από το Τέξας Τεντ Κρουζ έγραψε στο Twitter: «Αν ο ΠΟΥ φοβάται τόσο το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, πώς θα τον εμπιστευτούμε για να τους εγκαλέσει (σ.σ τους Κινέζους) όταν προσπαθήσουν την επόμενη φορά να συγκαλύψουν μια καταστροφική παγκόσμια πανδημία;»

If the WHO is this scared of the Chinese Communist Party, how can they be trusted to call them out the next time they're trying to cover up a catastrophic global pandemic? https://t.co/wURdLcdqw2