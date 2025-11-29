Πάνω από 150 νεκροί στη Σρι Λάνκα μετά τον κυκλώνα «Ντίτβα» – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

Η Σρι Λάνκα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που άφησε πίσω του ο κυκλώνας «Ντίτβα» έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 153 θανάτους, ενώ άλλοι 191 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια, την ώρα που μεγάλες περιοχές της χώρας παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πόσιμο νερό.

Από τη Δευτέρα, καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν το νησί, καθώς ο κυκλώνας κινούνταν προς τη νότια Ινδία. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν καταστραφεί περισσότερες από 20.000 κατοικίες, ενώ περίπου 108.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν προσωρινή στέγη.

Σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών (DMC), συνολικά σχεδόν 800.000 κάτοικοι έχουν ζητήσει άμεση υποστήριξη. Ένα τρίτο της χώρας παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση ή πόσιμο νερό, καθώς οι γραμμές μεταφοράς ρεύματος έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού έχουν πλημμυρίσει. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει διακοπεί σε πολλές περιοχές.

Ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε ενεργοποίησε το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, το οποίο του παρέχει διευρυμένες εξουσίες για τη διαχείριση της κρίσης. Στρατιωτικές μονάδες έχουν αναπτυχθεί σε πληγείσες ζώνες, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης κατοίκων.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται 11 ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισε δομή φιλοξενίας στο Κουρουνεγκάλα, σύμφωνα με την αστυνομία. Στον τομέα Ανουρανταπούρα, ο στρατός διέσωσε 69 επιβάτες λεωφορείου, μεταξύ των οποίων και έναν Γερμανό τουρίστα, έπειτα από 24ωρη επιχείρηση με τη συμμετοχή ελικοπτέρου και πλωτών μέσων του Πολεμικού Ναυτικού.

Σε πολλές από τις πλέον πληγείσες περιοχές, όπως στο Μπαντούια, οδικές προσβάσεις παραμένουν αποκλεισμένες.

Σρι Λάνκα: Έκκληση για διεθνή βοήθεια – Άμεση ανταπόκριση από την Ινδία

Η κυβέρνηση ζήτησε συνδρομή από τη διεθνή κοινότητα και κάλεσε τους Σριλανκέζους της διασποράς να συνεισφέρουν σε οικονομική βοήθεια. Η Ινδία ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε, αποστέλλοντας δύο αεροσκάφη με ανθρωπιστικό υλικό, δύο μεταγωγικά ελικόπτερα και ομάδα διασωστών.

«Παραμένουμε έτοιμοι να προσφέρουμε περισσότερη βοήθεια ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, σε ανάρτησή του στο X.

Οι αρχές διέταξαν νέες εκκενώσεις οικισμών κοντά στις όχθες του ποταμού Κελάνι, ο οποίος υπερχείλισε το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας επιδείνωση των πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Η χώρα είχε βιώσει τις χειρότερες πλημμύρες του αιώνα το 2003, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 254 άνθρωποι.