Τσατραφύλλιας: Έρχεται νέο βροχοχαμηλό με βροχές - Ο καιρός μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του, απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός πρόωρου χιονιά στη χώρα, παρουσιάζοντας τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Διευκρινίζοντας πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσε η κακοκαιρία Adel «εκτονώνονται» σταδιακά, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας γνωστοποίησε πως από την ερχόμενη Πέμπτη θα «έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές».

Επικαλούμενος οκτώ επιστημονικά κέντρα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημείωσε πως μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου δεν «αναμένεται ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια».

Τσατραφύλλιας: Η ανάρτησή του για τον καιρό

«Δεν βλέπω "Χιονιά" τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη...

Σε εκτόνωση βρίσκεται σταδιακά η ADEL, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα επηρεάζει με κατά διαστήματα με έντονα φαινόμενα το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν κάποιες μικρές ζημιές από την κακοκαιρία, μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές.

Πάντως, κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα».

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά

Με τίτλο «ένας Δεκέμβριος από τα παλιά», ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσιάζει -μερικώς- τον καιρό του ερχόμενου μήνα, αναφέροντας πως η χώρα «μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα.

Ειδικότερα, ο κ. Κολυδάς προέβη σε μία εκτίμηση του υετού τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως θα εκδηλωθεί στις νοτιοανατολικές περιοχές της, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα «ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία».

Μάλιστα, σημείωσε πως ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων.