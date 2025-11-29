Απόστολος Τσιτσιπάς: Υποστήριξε στην Τροχαία ότι εκείνος οδηγούσε το αυτοκίνητο του Στέφανου

Εξελίξεις υπήρχαν σε ό,τι αφορά την παράβαση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος φέρεται να κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε ταχύτητα ανώτερη του προβλεπόμενου, καθώς ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, κατέθεσε στην Τροχαία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, στις 26 Νοεμβρίου 2025 ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στην Τροχαία της Αττικής Οδού, όπου ισχυρίστηκε πως εκείνος οδηγούσε το όχημα του Στέφανου Τσιτσιπά, παραδίδοντας παράλληλα το δίπλωμά του.

Η Τροχαία, πάντως, που πιστοποίησε το αδίκημα στον γνωστό τενίστα, δεν έκανε δεκτό το δίπλωμα αυτοκινήτου του πατέρα του, Απόστολου Τσιτσιπά.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τι είπε η μητέρα του για την κλήση

Η μητέρα του Έλληνα τενίστα, Γιουλία Σαλνίκοβα, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφορικά με το περιστατικό, τονίζοντας πως ο γιος της βρίσκεται για διακοπές στην Αφρική, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του και ενόψει της προετοιμασίας του για την νέα αγωνιστική περίοδο.

Παράλληλα, ανέφερε πως o αθλητής δεν γνωρίζει για τον σάλο που έχει προκληθεί πίσω στην Ελλάδα, ενώ όταν αναφέρθηκε πως το συμβάν έλαβε χώρα πριν δύο μήνες, η ίδια είπε πως μάλλον οδηγούσε άλλος.

«Τώρα ο Στέφανος είναι Αφρική, κάνει διακοπές. Ήταν τότε στην Ελλάδα; Μάλλον θα οδηγούσε άλλος. Ο Στέφανος είναι μακριά τώρα. Προετοιμασία θα κάνει Δεκέμβριο στο Τατόι και μετά θα πάει προς Αυστραλία (σ.σ.: Australian Open) σιγά σιγά. Στο αυτοκίνητο έχει προτίμηση στην Aston Martin από μικρή ηλικία. Του αρέσουν και τα ηλεκτρικά τα Tesla και μας έκανε δώρο από ένα σε εμένα και στον σύζυγό μου» δήλωσε χαρακτηριστικά.