Δάσκαλοι: Προχωρούν σε πανελλαδικές στάσεις εργασίας - Οι ημερομηνίες

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας από 1 έως 23 Δεκεμβρίου 2025, αντιδρώντας στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας να καλύψει τα μεγάλα κενά στα σχολεία με υποχρεωτικές υπερωρίες στους εκπαιδευτικούς.

Στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για τις στάσεις εργασίας, που ακολουθεί την προηγούμενη του Νοεμβρίου, τονίζεται ότι θα ισχύουν για όλες τις ώρες στις οποίες ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, ανάλογα με το ωράριο κάθε εκπαιδευτικού, με στόχο την πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.

Η Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει πως η επιλογή αυτή του υπουργείου αποτελεί «προσωρινό μπαλώμα» που επιβαρύνει τους εκπαιδευτικούς και δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της υποστελέχωσης στα σχολεία.

Δάσκαλοι: Η ανακοίνωση για τις στάσεις εργασίας

«Κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων για τον μήνα Δεκέμβριο.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσής του υπ.αριθμ. 769 με ημερομηνία 21/11/25 και τίτλο "Για τα μεγάλα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α να «καλυφθούν» με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών", αποφασίζει την κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας από τις 1/12/2025 έως τις 23/12/2025 για όλους/ες τους/τις συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη».