Ισραηλινή επιχείρηση με 13 νεκρούς στη νότια Συρία – Ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιχείρηση στο χωριό Μπέιτ Τζιν της νοτιοδυτικής Συρίας, στη φονικότερη επίθεση στην περιοχή από τότε που ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε τμήμα της ζώνης πριν από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τη Δαμασκό, οι δυνάμεις εισέβαλαν τα ξημερώματα της Παρασκευής για να συλλάβουν κατοίκους και άνοιξαν πυρ όταν αντιμετώπισαν αντίσταση, γεγονός που προκάλεσε μαζική φυγή οικογενειών προς γειτονικές περιοχές.

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών μίλησε για «φρικτή σφαγή», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι στοχοποίησε κυρίως αμάχους. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται ένα ζευγάρι με τα δύο παιδιά του, ο αδελφός της μητέρας και ένας άνδρας που, σύμφωνα με κατοίκους, είχε παντρευτεί την προηγούμενη ημέρα.

Κάτοικοι περιγράφουν μια επιχείρηση που ξεκίνησε γύρω στις 3 τα ξημερώματα. «Η αντίσταση ήταν περιορισμένη, με ελαφρύ οπλισμό», είπε ο Φιράς Ντάχερ στο Associated Press, «αλλά η απάντηση ήταν δυσανάλογη». Σύμφωνα με τον ίδιο, ισραηλινά drones, ελικόπτερα και βαρύς οπλισμός χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο χωριό. «Όποιος κινούταν, οποιοδήποτε αυτοκίνητο, δεχόταν πυρά. Χτύπησαν ακόμη και όχημα που μετέφερε τραυματίες στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε την επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν μέλη της οργάνωσης Jamaa Islamiya που σχεδίαζαν επιθέσεις με ρουκέτες και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το ισραηλινό έδαφος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν άλλοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά των στρατιωτών, τραυματίστηκαν έξι Ισραηλινοί και οι δυνάμεις «απάντησαν με υποστήριξη από αέρος».

At least ten people have died in a raid conducted by the Israel Defence Forces in the village of Beit Jin in southern Syria, state media reports.



The IDF said they were targeting members of a Islamic Jihad group, who were allegedly behind 'terrorist' plots'.

Η παρουσία του Ισραήλ στη Συρία

Το Τελ Αβίβ ανέφερε πως η επιχείρηση ολοκληρώθηκε, όλοι οι καταζητούμενοι συνελήφθησαν και «αρκετοί μαχητές» σκοτώθηκαν, χωρίς να σχολιάσει τους ισχυρισμούς περί νεκρών αμάχων.

Από τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, το Ισραήλ έχει εγκαθιδρύσει στρατιωτικό έλεγχο σε τμήμα της νότιας Συρίας που παλαιότερα αποτελούσε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη υπό επίβλεψη του ΟΗΕ. Από τότε πραγματοποιεί συχνές επιχειρήσεις σε χωριά και πόλεις της περιοχής, αναζητώντας πρόσωπα που θεωρεί συνδεδεμένα με ένοπλες οργανώσεις, ενώ έχει πλήξει επανειλημμένα και συριακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντισταθεί σε αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις. Τον Απρίλιο, μετά από συγκρούσεις με κατοίκους στην πόλη Νάουα, ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγματα που άφησαν εννέα νεκρούς. Έναν μήνα νωρίτερα, άλλοι έξι άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε παρόμοια επιχείρηση στο χωριό Κουαγιά.

Η Δαμασκός κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει «άμεση δράση» και κατήγγειλε την εισβολή ως κατάφωρη παραβίαση της συριακής κυριαρχίας. Η ένταση στην περιοχή έχει αυξηθεί αυτές τις ημέρες, μετά και το πλήγμα του Ισραήλ στη Βηρυτό που σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ. Ο ΟΗΕ ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι, από την περσινή εκεχειρία, τουλάχιστον 127 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

Με πληροφορίες από Euronews