Μέση Ανατολή: Συγκρούσεις της Χεζμπολάχ με στρατιώτες του Ισραήλ στα σύνορα του Λιβάνου

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι μέλη του εμπλέκονται σε μάχες με ισραηλινά στρατεύματα στα σύνορα των δυο χωρών, ενώ παράλληλα σειρά εκρήξεων συντάραξε νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε χθες Παρασκευή ότι οι σύμμαχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως η λιβανική Χεζμπολάχ και η παλαιστινιακή Χαμάς, θα συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον του Ισραήλ, εντείνοντας τις ανησυχίες πως επίκειται ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή, δυο ημέρες προτού συμπληρωθεί η επέτειος της εφόδου άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

«Στρατιώτες του ισραηλινού εχθρού αποπειρώνται εκ νέου να προελάσουν προς τα περίχωρα του δήμου του χωριού Αντάισα» και «οι εχθροπραξίες συνεχίζονται», επισήμανε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε νωρίς το πρωί, αφού διαβεβαίωσε προηγουμένως πως ανάγκασε στοιχεία του ισραηλινού στρατού να «τραπούν σε υποχώρηση» στη ζώνη αυτή. Ακόμη, το λιβανικό κίνημα διαβεβαίωσε πως στοχοποίησε ισραηλινά στρατεύματα στην περιοχή της Γιαρούν, στο νότιο τμήμα της χώρας, με «ομοβροντία ρουκετών», όπως και σε δυο τοποθεσίες στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ταυτόχρονα, σειρά εκρήξεων ακούστηκε σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολάχ, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός διέταξε να απομακρυνθούν άμεσα οι άμαχοι από ορισμένους τομείς.

Οπτικό υλικό εικονίζει καπνό να υψώνεται από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

The Israeli Army has claimed on social media that it has destroyed more than 2,000 military targets and 250 Hezbollah terrorists in the last 4 days. These include 5 battalion commanders, 10 company commanders and 6 platoon commanders.#Israel #IsraelUnderAttack #Iran #WorldWar3 pic.twitter.com/cM4SZtZm0a