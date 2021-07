Μέσα στο διαμέρισμα του David Bowie στη Νέα Υόρκη- Πωλήθηκε έναντι 16.8 εκατ. δολ. [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Ένα πολυτελές διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, που άνηκε στον David Bowie πωλήθηκε 16,8 εκατ. δολ.

Σύμφωνα με το Independent, ο τραγουδιστής αγόρασε το διαμέρισμα στη γειτονιά του Σόχο/ Νολίτα στο Μανχάταν για 3,81 εκατομμύρια δολάρια το 1999.

Φέτος, το διαμέρισμα τέθηκε προς πώληση. Η Corcoran Real Estate Group έβαλε για πρώτη φορά το σπίτι στις 14 Ιουνίου προς αγορά και αμέσως έγινε ανάρπαστο.

Ο Bowie και η σύζυγός του, Iman, μετακόμισαν στο διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης το 2002, αφού έφυγαν από το διαμέρισμά τους στο κέντρο της Νέας Υόρκης με θέα στο Central Park, σύμφωνα με το Independent. Στο βιβλίο του 2017 Forever Stardust: David Bowie Across the Universe, ο συγγραφέας Will Brooker έγραψε ότι ο Bowie «αγαπούσε να ζει στο Σόχο».

Το διαμέρισμα είναι σχεδόν 473 τ.μ και διαθέτει μεταξύ άλλων 3 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια. Άλλες ανέσεις του σπιτιού περιλαμβάνουν πολλές βεράντες και τζάκι. Βρίσκεται στην οδό Lafayette 285 στον τομέα 7DE, σε ένα 9ώροφο κτίριο.

Χτίστηκε το 1886 και ήταν αρχικά εργοστάσιο σοκολάτας της Hawley & Hoops προτού μετατραπεί σε πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα, τη δεκαετία του 1990.

Με πληροφορίες του Loudwire/Independent