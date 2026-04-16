Μέγκαν Μάρκλ: Ήμουν το άτομο με τα περισσότερα αρνητικά σχόλια σε όλο τον κόσμο

«Κάθε μέρα για 10 χρόνια, δεχόμουν bullying και επιθέσεις» - Το μήνυμά της στους νέους

Η Μέγκαν Μαρκλ προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την εμπειρία της στα social media, κατά τη διάρκεια συζήτησης με νέους στο Πανεπιστήμιο Swinburne στη Μελβούρνη.

Η Μέγκαν Μαρκλ εξήγησε κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ότι για περίπου μία δεκαετία δεχόταν καθημερινά διαδικτυακή παρενόχληση και επιθέσεις, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «το πιο στοχοποιημένο άτομο από τρολ παγκοσμίως».

«Για 10 χρόνια, κάθε μέρα για 10 χρόνια, δεχόμουν bullying και επιθέσεις. Και ήμουν το άτομο με τα περισσότερα αρνητικά σχόλια και διαδικτυακή στοχοποίηση σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέγκαν Μαρκλ:  «Πρέπει να είστε πιο δυνατοί»

Παράλληλα, τόνισε ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν κίνητρο να περιορίσουν το περιεχόμενο μίσους, καθώς βασίζονται στην αλληλεπίδραση και την επισκεψιμότητα και κάλεσε τους νέους, να είναι ψυχικά ανθεκτικοί απέναντι σε αυτό το περιβάλλον.

«Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Άρα πρέπει να είστε πιο δυνατοί από αυτό», ξεκαθάρισε.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των social media στην ψυχική υγεία, σημειώνοντας ότι έχουν οδηγήσει σε αυξημένη μοναξιά για πολλούς ανθρώπους. Παράλληλα, μίλησε για τη δική του εμπειρία με τη θεραπεία, περιγράφοντας μια περίοδο έντονης ψυχολογικής πίεσης πριν αποφασίσει να ζητήσει βοήθεια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε θετικά την απόφαση της Αυστραλίας να περιορίσει τη χρήση των social media από ανηλίκους, αν και τόνισε ότι η ευθύνη δεν πρέπει να βαραίνει αποκλειστικά τους νέους, αλλά και τις ίδιες τις εταιρείες τεχνολογίας. Όπως υπογράμμισε, το ζητούμενο είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της υπευθυνότητας στον ψηφιακό χώρο.

Το ζευγάρι συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης γύρω από την ψυχική υγεία και τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων, συνεργαζόμενο με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη νέων και στην πρόληψη ψυχικών δυσκολιών.

 
